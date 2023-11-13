亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.13

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一周展望：美国10月CPI或降温，中概股财报

由于能源价格的下跌，市场预期美国10月总体CPI同比放缓至3.3%，前值为3.7%。通胀若符合预期或进一步淡化美联储在12月加息的可能性。腾讯、阿里、京东、网易等中概股将于本周发布财报。