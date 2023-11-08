亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.08

澳洲股市
今日澳洲指数震荡收红。S&P/ASX 200指数涨0.26%，报6995.4点； ASX All Ordinaries指数涨0.3%，报7198.4点；ASX Small Ordinaries指数涨0.47%，报2691.3点。
S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：水泥公司James Hardie Industries PLC（+13.76%），锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（+8.75%）以及计算机内存存储技术公司（+6.78%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：采矿和金属公司South32 Ltd（-4.31%），黄金开采公司Capricorn Metals Ltd（-4.13%）以及金矿公司De Grey Mining Ltd（-3.7%）。
S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块上涨，其中信息技术板块涨幅最大，上涨1.86%。
来源：ASX
香港股市
香港股市早盘一度拉升，午后走弱。截至收盘，恒生指数跌0.52%，报17577.67点；国企指数跌0.78%，报6039.91点；恒生科技指数0.77%，报4024.74点。南向资金今日净卖出13.58亿元，近5日累计净买入111.42亿元。
盘面上，中资券商、新能源汽车、内险走弱，内房股逆市走高
中资券商方面，中金公司跌2.92%，国联证券跌2.37%，光大证券跌1.6%，东方证券跌1.6%。
新能源汽车方面，小鹏汽车跌7.17%，零跑汽车跌4.39%，理想汽车跌4.23%，长城汽车跌2.5%，蔚来汽车跌2%。
内险股方面，中国平安跌5.9%，中国太保跌3.4%，中国人寿跌2.01%。
内房股方面，融创中国涨30.11%，中国恒大涨26.05%，碧桂园涨12.16%，远洋集团涨10.84%。
商品外汇
来源：CMC Markets
CMC Markets客户持仓统计
来源：CMC Markets NG平台