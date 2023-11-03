X

选择您要开设的帐户

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.03

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

03 Nov 2023, 16:35

澳洲股市


今日澳洲指数延续上涨。S&P/ASX 200指数涨1.14%，报6978.2点； ASX All Ordinaries指数涨1.13%，报7175.1点；ASX Small Ordinaries指数涨1.28%，报2658.3点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融科技公司Block Inc（+25.18%），计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（+12.07%）以及锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（+8.97%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：葡萄酒企业Treasury Wine Estates Ltd（-8.76%），黄金勘探公司Gold Road Resources Ltd（-2.43%）以及金矿股Bellevue Gold Ltd（-2.15%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块上涨，其中房地产板块涨幅最大，上涨2.09%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市放量上涨。截至收盘，恒生指数涨2.52%，报17664.12点；国企指数涨2.39%，报6052.31点；恒生科技指数涨3.25%，报3937.37点。南向资金今日净买入11.58亿元，近5日累计净买入85.15亿元。


盘面上，新能源汽车、航空、中概互联网领涨。


新能源汽车方面，零跑汽车涨6.91%，蔚来汽车涨5.68%，小鹏汽车涨4.53%，五菱汽车涨3.92%，比亚迪股份涨3.88%。


航空股方面，北京首都机场涨9.79%，美兰空港涨7.19%，中信股份涨2.82%，南方航空涨1.37%。


中概互联网方面，腾讯涨4.85%，美团涨2.78%，阿里巴巴涨2.92%，京东涨3.72%，快手涨5.79%，哔哩哔哩涨7.5%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market update

鲍威尔放“鸽”，美股大幅反弹，转折的信号？

正如普遍预期的那样，11 月份的美联储会议将基金利率维持在 5.25-5.5% 不变，FOMC的声明和鲍威尔新闻发布会略显鸽派。首先，FOMC声明承认了近期金融状况的收紧，家庭与企业部门在当前更紧的信贷环境下受到的影响将对经济活动和通胀造成压力。而金融环境的收紧可能会取代加息的必要性。

02 ʮһ 2023

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.02

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.02

今日澳洲指数明显反弹。S&P/ASX 200指数涨0.9%，报6899.7点； ASX All Ordinaries指数涨1%，报7095点；ASX Small Ordinaries指数涨1.58%，报2624.7点。香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数涨0.75%，报17230.59点；国企指数涨0.88%，报5911.08点；恒生科技指数涨1.63%，报3813.42点。南向资金今日净买入9.4亿元，近5日累计净买入97.69亿元。

02 ʮһ 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.31

今日澳洲指数高开低走。S&P/ASX 200指数涨0.12%，报6780.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.1%，报6967.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.18%，报2561.4点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.69%，报17112.48点；国企指数跌1.65%，报5861.74点；恒生科技指数跌2.47%，报3759.16点。南向资金今日净买入19.35亿元，近5日累计净买入87.7亿元。

31 ʮ 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.30

今日澳洲指数高开低走。S&P/ASX 200指数跌0.79%，报6772.9点； ASX All Ordinaries指数跌0.77%，报6960.2点；ASX Small Ordinaries指数跌0.88%，报2556.9点。香港股市低开反弹。截至收盘，恒生指数涨0.04%，报17406.36点；国企指数跌0.31%，报5960.33点；恒生科技指数涨1.27%，报3854.31点。南向资金今日净买入22.47亿元，近5日累计净买入91.6亿元。

30 ʮ 2023