亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.07

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澳联储如期加息，澳元应声跳水

澳联储在11月的政策会议上将现金利率提高25个基点至4.35%，符合市场预期。这是澳联储在连续四次暂停加息后首次采取行动，其原因为澳大利亚不断上涨的房价造成的高于预期的通胀水平。