亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.07

澳洲股市
今日澳洲指数走低。S&P/ASX 200指数跌0.29%，报6977.1点； ASX All Ordinaries指数跌0.22%，报7176.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.38%，报2678.8点。
S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：医疗保健公司Healius Ltd（+5.41%），计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（+3.77%）以及医疗软件提供商Pro Medicus Ltd（+3.04%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.5%），锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-4.76%）以及锂化学品公司Allkem Ltd（-4.35%）。
S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块下跌，其中金融板块和能源板块领跌，分别下跌1.04%和0.79%。
来源：ASX
香港股市
香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.65%，报17670.16点；国企指数跌1.54%，报6087.1点；恒生科技指数跌1.04%，报4055.84点。南向资金今日净买入95.67亿元，近5日累计净买入104.02亿元。
盘面上，内险、航空、绿电走低。
内险股方面，中国太保跌7.26%，中国太平跌4.07%，中国平安跌3.67%，新华保险跌3.37%，中国人寿跌3.02%。
航空股方面，美兰空港跌3.62%，太古股份跌3.53%，南方航空跌2.65%，中国国航跌2.06%，东方航空跌1.87%，国泰航空跌1.27%。
绿电股方面，新特能源跌5.08%，大唐发电跌3.28%，华能国际电力跌2.96%，新奥能源跌2.33%，大唐新能源跌1.69%。
商品外汇
来源：CMC Markets
CMC Markets客户持仓统计
来源：CMC Markets NG平台