亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.02

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鲍威尔放“鸽”，美股大幅反弹，转折的信号？

正如普遍预期的那样，11 月份的美联储会议将基金利率维持在 5.25-5.5% 不变，FOMC的声明和鲍威尔新闻发布会略显鸽派。首先，FOMC声明承认了近期金融状况的收紧，家庭与企业部门在当前更紧的信贷环境下受到的影响将对经济活动和通胀造成压力。而金融环境的收紧可能会取代加息的必要性。