鲍威尔放“鸽”，美股大幅反弹，转折的信号？

美联储议息的结果

正如普遍预期的那样，11 月份的美联储会议将基金利率维持在 5.25-5.5% 不变，FOMC的声明和鲍威尔新闻发布会略显鸽派。首先，FOMC声明承认了近期金融状况的收紧，家庭与企业部门在当前更紧的信贷环境下受到的影响将对经济活动和通胀造成压力。而金融环境的收紧可能会取代加息的必要性。

其次，鲍威尔澄清说，高于潜力的增长本身不足以保证再次加息。 相反，FOMC会将着眼于更广阔的前景，并需要看到高于潜力的增长正在危及劳动力市场的再平衡和实现通胀目标的进展。 鲍威尔还指出，由于劳动力增长加快，短期潜在增长目前高于平常，这意味着目前增长高于潜力的门槛更高。

鲍威尔淡化了 10 月份密歇根州一年期通胀预期上涨 1 个百分点的可能性，这是最近的一个令人担忧的数据点。 他强调，联邦公开市场委员会研究了许多基于调查和市场隐含的通胀预期指标，并表示通胀预期处于良好状态。

关于中性利率，鲍威尔表示，一些FOMC委员认为中性利率已经上升，而另一些人则认为没有。 但他强调，它无法实时准确地识别。他将 FOMC 的流程描述为更加务实、更加依赖数据，并且较少受到中性估计的影响。

关于资产负债表正常化计划的潜在变化，鲍威尔表示，FOMC目前没有谈论或考虑改变当前缩减速率，目前很难证明准备金接近稀缺。

美联储做的决定带来的影响

鲍威尔偏鸽派的发言导致利率期货市场预计12月继续暂停加息的概率达到80%，10年期美债收益率下跌至4.72%，2年期美债收益率跌破5%，目前为4.96%。美国三大股指集体反弹，纳斯达克综指大涨1.64%，创8月29日以来最大单日涨幅。从目前的市场预期来看，12月进一步暂停加息有望在现阶段改善市场的风险偏好，从而支持近期走弱的股市，尤其是跌幅更加明显的科技股。我们在周二的报告中提到11月指数将进入磨底期，数据的走弱或支持在11月中下旬确立底部。现如今鲍威尔的鸽派发言或使这个阶段性底部确立的时间提前，我们认为在目前没有衰退的预期下，美股当前的调整已经到位，当下可寻找逢低看多的机遇，在年底的这段时间。

预计未来政策和风险因素

即使年内或连续暂停加息，但考虑到当前降息门槛较高，我们仍不认为当下进入到了中长期布局牛市的机会。当下地缘政治的风险还未完全消除，金融环境的持续收紧对经济活动的影响还需要进一步评估，明年增长的放缓将使市场对资产价格的定价逻辑转移到盈利预期。而美国一些科技股面临的种种问题将逐步显现，英伟达的芯片销售受阻，估值下降；苹果新手机销售放缓，一季报预期可能较差；特斯拉新Model 3车型较高的定价和中国新能源汽车补贴的退坡对销量的影响；谷歌和微软云业务增速放缓等。这些因素或均拖累股价，从而影响大盘。因此，我们认为政策方面的进一步紧缩风险或已经结束，但经济下行风险或在明年凸显，这或使股市走向熊市。



