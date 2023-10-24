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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.24

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Oct 2023, 17:30

澳洲股市


今日澳洲指数小幅反弹。S&P/ASX 200指数涨0.19%，报6856.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.22%，报7045.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.3%，报2619.3点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：稀土资源开采公司Lynas Rare Earths Ltd（+12.36%），锂生产公司Core Lithium Ltd（+6.06%）以及锂钽生产商Pilbara Minerals Limited（+5.87%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（-4.85%），农业综合企业Elders Ltd（-4.33%）以及医疗保健公司Healius Ltd（-3.14%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块上涨，其中材料板块显著反弹，录得0.85%。


来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开低收。截至收盘，恒生指数跌1.05%，报16991.53点；国企指数跌1.23%，报5799.38点；恒生科技指数跌1.07%，报3622.86点。南向资金今日净买入23.25亿元，近5日累计净买入21.92亿元。


盘面上，石油、中概互联网、体育用品走低。


石油股方面，中国油气控股跌12.61%，海峡石油化工跌6.25%，中石化油服跌3.33%，中国石油股份跌1.6%。


中概互联网方面，腾讯跌2.08%，快手跌5.13%，阿里跌1.66%，京东跌2.85%，小米跌2.56%。


体育用品方面，智美体育跌13.33%，特步国际跌7.37%，361度跌3.01%，李宁跌1.8%。

 


商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


来源：CMC Markets NG平台


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