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上证指数失守3000后，我们该做什么？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Oct 2023, 16:20

上证指数在过去的四个交易日连续下跌，失守3000后并未出现明显成交量放大之势，反映盘中并未出现明显的割肉恐慌盘。虽然自8月下旬以来利好政策不断，但仅在8月28日当天出现大幅度高开，随后一路呈现阴跌状态，即使后续的经济数据修复，例如社融、消费、PMI回暖也未支撑股市。近期的持续走弱主要受到长期美债收益率持续攀升、中东地缘冲突的因素走弱，造成了全球指数呈现下跌之势头。10月24日A股呈现止跌，早盘一度反弹0.8%，随后再度回落，成交量较前日有所增量，但整体并未出现明显大的买盘，现阶段或仍需磨底。

对于接下来的走势方面，如果我们参考美国10年期国债收益率与上证指数的关系可看出基本呈现反向关系，而10年期国债收益率因美联储主席鲍威尔在上周偏鹰的发言持续上涨触及5%，随后回落至4.8%附近。但当前市场预期美联储加息的概率仅20%，并没有因鲍威尔的发言出现明显增长，后续可能仍需参考进一步的通胀和就业数据。而10年期国债收益率的峰值通常在美联储结束加息后出现，如下图所示。
 
10年期国债收益率 —— 月线图
来源：Tradingview, CMC Markets（10月24日）

而上证指数与10年期美债收益率的走势关系一般情况下呈反比，如下图所示。
 
上证指数（浅蓝） vs 10年期美债收益率（深蓝）
来源：Tradingview, CMC Markets（10月24日）

人民币汇率通常与上证指数呈现高度相关性，通常情况下人民币与A股呈正相关，但并不是绝对的因果关系。人民币的升值若因经济呈现复苏状况，这会在一定程度上支撑股价上涨。但如果是因为美国经济在明年出现衰退导致的股市大幅下跌，中国股市也很难出现一枝独秀的情形。但对于现阶段而言，我们能期待的情形是，美国在第四季度无衰退风险但出现放缓，加息预期减弱，市场出现转向预期定价。而中国数据方面呈现进一步修正，人民币汇率呈现短期走强，这可能会让指数在年底至明年年初出现周期性的反弹。

 
美元兑离岸人民币汇率（深蓝） vs 上证指数（浅蓝）
来源：Tradingview, CMC Markets（10月24日）

因此，在上证指数跌破3000后，2900 – 3000这个位置或是一个阶段性的低位。底部是一个区间，对于某个点位的预测难上加难，也没有必要。因此，在当前水平下没有必要过分看空。


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