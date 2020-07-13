此前我们在6月23日“ 长期“灰犀牛”已经出现和未来股票市场的“方向” ”面向澳新地区投资者的讲座中谈到股票差价合约，是股票正股产品的一个衍生产品。

对比正股来看，差价合约有几个不同点，结合图表所示：

1、CFD衍生品是没有股东权益的

正股持有者可以享受到所有符合法规的股东权益，比如股东大会投票权，比如应当享受到的股息分红，股权派送，以及配股等权益。

如果遇到分红派息、配股、送股等权益问题，在CFD中，经纪商直接以价格形式体现在产品报价上。

2、CFD的交易成本概述

正股的交易成本就是开户经纪商要求的佣金；CFD的交易成本主要考虑两个方向，其一为产品报价的差值，这部分就是点差成本，其二为持仓成本。

3、操作风格不同

正股因无杠杆问题，适应于各种周期，投资者即使被套，哪怕新股民，可以使用“时间换空间”的策略；

而CFD则不同，其产品属性是已经提供了杠杆，并且这个杠杆水平普遍在10---20倍水平，大于融资融券的杠杆水平，所以它的操作风格更适应于短线周期，日内或者数周。

当然CFD合约也可用于一些长线操作中，除了对特定公司行业非常了解的专业投资者使用一种策略外，也可结合指数α、股票池β策略等，这些都会需要结合具体产品杠杆，对应保证金，以及整体仓位安全系数的计算，不太适合普通投资者。

如，我们本周连续发文谈及股票市场的重心将转移至亚太市场，尤其留意中国内地及香港市场的表现。

且，关注A50或者港股中资金融股、以及中国内地股票市场的，留意超级指标股“中信证券”（600630SH、06030HK）的走势，龙头不倒，大势无忧。

至于指数层面的A50、以及恒指50指数，维持多头持仓的思路是最佳的，让市场的趋势带着利润继续奔跑即可。

个股CFD合约的使用上，例如港股中信证券（06030HK），这是在CMCMarkets上提供的港股CFD合约，产品概述中清晰所示，点差是5，这就是交易的一个硬核成本。

同时产品，在第一层流动性如图所示为65000张（股）的交易范围内，其杠杆比率为5%，也就是20倍，从交易的衍生品量上看，已经可以远远满足中小资金的投资者了；

当然，如果你需要的交易量特别大，那么按照交易数量的放大，杠杆会呈现一个分层级的调低。

比如，一个投资者需要交易20万股的中信证券港股衍生品，那么其中65000股的杠杆是以20倍来成交，之后的13500股属于第二层流动性范围内，以6.66倍的杠杆来成交。

那么作为股票衍生产品，在目前市场火热，尤其A股及H股齐升的态势下，其一适合与于无法融资融券的中小投资者的替代品，其二也适用于龙头品种的投机。

如图所示：

A股中的中信证券（600030）股价在6月18日左右开始蓄势上行，波段中出现4根大于7%的放量阳线。

消息面上则现在大家都已经知晓，政策面上有望推行券商间的合并，以及银券混改。

港股中信证券的股价则是对应了连续3根中阳线超过40%的升幅波段，当然，港股对比A股的交易优势是盘中可做T+0，且日内多次交易。如果配合衍生品提供的杠杆应用，实际收益率将大大增强。

参考回顾：

7月8日：这一波行情是“5.19”历史的复制！

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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