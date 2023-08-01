苹果、亚马逊财报能否支持股价继续走高？

市场预期苹果23财年Q3营收为816亿美元，同比下降1.7%。净利润预期为187.19亿美元，同比下降3.7%。EPS预计为1.19 美元，同比下降0.83%。



根据 Canalys 对销售量的估计，苹果在 2023 年第二季度的市场份额为 17%，与去年同期的市场份额一致。在消费者需求疲软的背景下，全球智能手机销量在第二季度同比下降 11%，iPhone 销量也出现类似水平的下降。 iPad平板电脑同样表现疲弱，第二季度收入同比下降16%，反映出平板电脑行业的销售疲软。而Mac表现相对优秀，根据 IDC 的估计，Mac 销量同比增长 10%，超过了行业全球 PC 出货量在第二季度同比下降 13% 的情况。



预计苹果公司在此次财报会议中的前瞻性指引将与上个季度类似，即产品收入同比下降，服务收入同比增长，并占更大的比重。 在上个季度服务业收入为苹果第二大收入来源，占22%，同比增长5.5%创历史新高。而在产品端，iPhone 15 前景喜忧参半。 智能手机行业一直疲软，具体体现在从 2022 年第一季度到 2023 年第二季度，手机出货量连续 6 个季度同比下降。其中根据 Canalys 数据，2023 年第二季度出货量同比下降 11%。根据 Counterpoint统计，智能手机销量连续 8 个季度同比下降，其中 2023 年第二季度同比下降 8%。 但iPhone 和高端手机今年表现相对较好，其中包括苹果在印度的 iPhone 销量在 2023 年第二季度同比增长 50%。 但目前全球智能手机技术已经达到相对饱和的阶段，产品更新换代的需求降低。



从周线级别来看，苹果始终处于45度角连续上涨趋势，在7月中下旬后涨势有所放缓但整体向上。投资者需警惕产品端业绩不及预期造成更多的获利回吐。短线下方支撑关注190。





苹果 AAPL —— 周线图

来源：CMC Markets（8月1日）

市场预期亚马逊在2023财年Q2营收为1314.7亿美元，去年同期为1212亿美元。净利润预期为37.43亿美元，去年同期为-20.28亿美元。EPS预期为0.347美元，前值为-0.2美元。



美国消费者的弹性支撑着亚马逊的股价在今年上涨了59.14%。而在近两个月消费者整体支出开始呈现缩减的显现，上周微软与谷歌在财报中均披露云业务的增长出现放缓。亚马逊此前表示，企业用户在下半年经济放缓的背景下重新分配资本支出以降低成本，这意味着亚马逊的AWS服务的增长正在放缓。



除此之外，投资者将关注亚马逊的广告业务如何与当下的生成式AI相结合，在第一季度的财报电话会议中，亚马逊CEO表示广告业务在AI的驱动下实现了强劲增长。其同行谷歌在上周的财报中显示，尽管广告业务大幅缩减，仍小幅同比增长3.3%，达到581亿美元。Refinitiv预计亚马逊的广告业务销售将增长至103亿美元，上个季度为95.1亿美元。



而在零售方面，当前的消费者支出具有弹性，来源于服务业消费的强劲增长，主要原因在于商品支出的下降（价格的下降），以及新冠疫情后消费结构的正常化。但对于下半年消费形势或有所改变，新冠积累的储蓄预计将逐步消耗，以及利率触顶后的开支降低。消费结构预计从非必需品消费向必需品逐步转变，这意味着电子商务的增长将面临更多的阻力。



亚马逊股价在6月底以来整体呈现高位震荡的格局，股价在137附近受到阻力，此位置也为去年8 – 9月的最高点附近。目前需观察财报业绩能否催化股价实现向上突破，否则股价或维持震荡再次向下调整至125美元附近。





亚马逊 AMZN —— 日线图

来源：CMC Markets（8月1日）



