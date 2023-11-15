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美国10月CPI超预期降温，纳指触及年内次高点，还能追涨么？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

15 Nov 2023, 12:35

美国昨晚公布的10月总体和核心CPI数据均出现超预期放缓，新车、二手车价格进一步下降，分别在10月下降0.1%和0.8%。能源价格的下跌为CPI走弱的主要推动力，能源价格下降2.5%，汽油价格下跌5%。其他分享例如医疗保健、汽车保险以及住房通胀均呈现小幅度增长


在超预期走弱的就业和通胀数据公布后，多方机构预期美联储此轮加息周期已经结束，并最快可能在明年年中进行降息。


市场对加息周期结束的预期产生了积极反映，纳斯达克大涨2.37%，标普500大涨1.91%，纳指100触及今年7月以来的最高点。


2年期与10年期国债期货价格均大幅走高，图形形态上走出反弹态势


 
美国2年期国债期货 —— 日线图
来源：CMC Markets（11月15日）
 
美国10年期国债期货 —— 日线图
来源：CMC Markets（11月15日）

 

我们在11月初发表股指看涨观点，核心逻辑为走弱的数据支持美联储结束加息的预期，目前已经得到市场印证，感兴趣的朋友可参考

鲍威尔放“鸽”，美股大幅反弹，转折的信号？


在纳指100在短短的三周时间从底部反弹12%后，我们需要思考一个问题，坏数据能否一直支持美股走向牛市？


紧缩周期的结束在初期会提振投资者情绪，可以理解为持续绷紧的神经终于得到放松。但考虑到目前已经消化了结束加息的预期，后续可能不会对加息周期结束进行持续计价。反之，若数据持续走弱，则可能引发市场对衰退的预期。


通过下图可以看出，美联储在降息周期的时候通常伴随着纳指的一轮下跌。然后指数在利率触及阶段性低点后开始持续走高。这样来看的话，指数在未来的一年或呈现先扬（短期）后抑（中长期）的走势。如果通胀下行的足够快，美股见底的时间越快（某个风险事件导致的硬着陆），若经济持续放缓，美股可能要经历相当一段事件的震荡走弱，随后经济通缩美股见底（软着陆）。


因此，在经历了半个多月的持续看涨思路后，我们认为当下美股倾向于逢高减仓的策略。


 
纳斯达克100 （NDAQ 100 Cash）—— 月线图
来源：Tradingview, CMC Markets（11月15日）


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