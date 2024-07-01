一周市场展望：德国6月CPI，英国大选，美国就业报告

欢迎来到迈克尔·克莱默 (Michael Kramer) 挑选的未来一周最值得关注的三大市场事件。

对于美国的经济和公司新闻来说，本周将是平静的一周，市场将进入假期缩短的交易周——周三将提前收盘，周四全天将因 7 月 4 日公共假期而休市。周四也是英国大选的日子，民意调查显示英国正在走向政府更迭。

德国6月CPI

7月1日，星期一

德国 6 月份消费者价格指数 (CPI) 初步数据可能至关重要，尤其是在澳大利亚和加拿大 CPI 报告高于预期之后。预计发布的数据显示，德国6月CPI环比上涨0.2%，高于5月的0.1%；同比上涨2.3%，低于5月的2.4%。与此同时，德国统一消费者物价指数 (CPI) 采用与标准消费者物价指数 (CPI) 不同的计算方法，也将于周一公布，预计 6 月环比上涨 0.1%，低于 5 月的 0.2%，而同比上涨 2.5%。同比下降 5 月份的 2.8%。

该数据可能对欧元/美元产生影响。欧洲央行6月6日将主要利率下调25个基点至3.75%，预计下一次降息将于10月举行，欧元因此遭受重创。短期内唯一可能改变欧元兑美元走势的因素是消费者物价指数报告高于预期。如果做不到这一点，欧元自 6 月中旬以来在 1.07 美元附近盘整后可能会进一步走低。突破该支撑区域可能会回落至 4 月中旬低点 1.06 美元左右。

EUR/USD，2024 年 4 月至今

英国大选

来源：TradingView, Michael Kramer

7月4日，星期四

虽然选举结果可能不会对整体市场产生重大影响，但工党获胜的可能性可能会反映在英镑中，自 6 月中旬以来，随着工党在民意调查中落后，英镑兑美元汇率一直在下滑。

大选结果对英镑可能很重要，因为GBP/USD已跌破1.265的关键支撑位。选举结果可能会将英镑推向1.25美元。即使GBP/USD在选举结果后反弹，向上的走势可能会在1.27和1.28遇到显著阻力。目前来看，最可能的路径是继续走低。

GBP/USD, 2024年2月至今

美国就业报告

来源：TradingView, Michael Kramer

7 月 5 日，星期五

最新的美国就业报告预计显示，6月美国经济新增了18.5万个就业岗位，低于5月的27.2万个。预计失业率将保持在4%不变，而工资环比预计上涨0.3%，低于5月的0.4%，同比预计增长4%，与5月持平。

最近，这些非农就业报告更多是关于对冲流动性而不是其他因素。我们看到数据发布前一日短期隐含波动率大幅上升，而数据发布当天隐含波动率大幅下降。这为在新闻发布前一天买入波动率并在发布后卖出波动率提供了潜在机会。换句话说，如果隐含波动率在报告发布前达到足够高的水平，风险资产可能在就业报告发布后短期内反弹——无论数据如何。

VIX 1-Day（一个受密切关注的波动率指数）显示了近期的趋势。该指数在4月和5月的报告前升至约20点，在6月初的报告前升至约14点。如果在7月报告前一天该指数没有大幅上升，许多交易员可能会认为美国股指（如标普500和纳斯达克100）在报告发布后不太可能出现反弹。

重要经济和公司事件

以下是下周计划的主要经济公告和公司报告：

7月1日 星期一

中国：6月财新制造业采购经理人指数（PMI）

德国：6月消费者价格指数（CPI）

美国：6月供应管理协会（ISM）制造业PMI

7月2日 星期二

澳大利亚：澳大利亚储备银行会议纪要

欧元区：6月Harmonised CPI

财报：MSC Industrial Direct（Q3），Simulations Plus（Q3），Supreme（FY）

7月3日星期三

澳大利亚：5月零售销售

中国：6月财新服务业PMI

美国：6月ADP就业变化，6月ISM服务业PMI，美联储会议纪要

财报：Constellation Brands（Q1）

7月4日 星期四

澳大利亚：5月进口、出口和贸易差额

瑞士：6月CPI

英国：议会选举

7月5日 星期五

加拿大：6月就业变化，6月失业率

欧元区：5月零售销售

美国：6月就业报告，包括非农就业、平均小时工资和失业率

注意：虽然我们仔细检查了所有日期以确保其在撰写时是正确的，但上述公告可能会有变动。



