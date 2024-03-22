日经指数：变数来临的前奏

等待利率（再次）转向 ​

目前涌现出了一股乐观情绪，推动东京证券交易所等突破新高。和美国、欧元区相比，日本之所以出现这一局面，是因为日本央行采取了超宽松货币政策，目前利率仍维持在-0.1%。但日本物价和通胀正在上行，利率也有可能即将上调。在此情形下，日本央行新任行长植田和男陷入了两难的境地。植田和男上任不到十个月，每次央行会议后面临的压力却越来越大，终结日本推行了25年的量化宽松政策如今已势在必行。尽管外界呼声很高，但目前该举措尚未落实。

中国触底，日本登顶

日企盈利创新高

大众之所以普遍看好日本股市，另一大原因是日本制造业企业的盈利水平突破新高。2023年4月至12月，东京证交所上市企业的累计净利润同比增长超20%。汽车制造业是其中的一大推动力：汽车制造业的利润增至4.55万亿日元，增幅达95%，约占该行业利润总额的40%。丰田净利润实现翻倍增长，达到3.95万亿日元。随着油电混动车和其他盈利车型的销售逐步攀升，丰田的销售额增幅也达到了9%。工程行业也表现良好，实现了33％的利润增长。

日本零利率政策终结在即

加息已然势在必行，只是加息的时间尚待确定。虽然从长远来看，加息并不总会导致股价下跌，但无可避免会挫伤市场的积极情绪。美国和欧元区加息周期开始时，股市也出现过短暂的崩盘。特别是考虑到美联储和欧洲央行近期已宣布结束加息周期，日经指数可能会面临不小的动荡。

从技术层面来看，看涨情绪推动日经225指数在12月重回1989年以来的高位，即将突破39,000点大关。现在日经225在40,000点上下浮动，可能会率先吸引一波投资。日后走势如何，取决于日本央行将如何落实货币政策转型并向外界传达相关举措，以及市场是否会对其作出正面解读，相信日本经济正在恢复常态。

过往表现为日经指数敲响警钟



