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股市牛市延续：聚焦上周低点

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CMC Markets

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05 Jun 2024, 10:45

股市表现仍然坚挺。美国股市虽然上周受到了潜在回调的影响，但在最后一天出现强势反弹，并一路延续至本周初。

因此，股市目前已回归先前状态，而各股指也已跃升至值得密切关注的重要水平。

各股指的年度高点仍是值得重点关注的参照指标。美国纳斯达克100和标普500指数的最高点分别为18,950点和5,350点。欧洲50指数的年度最高点为5,121点，德国40的年度最高点则为18,924点。

带MACD振荡器的美国纳斯达克100日线图，于2024年6月3日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

MACD1

股指能否突破上述高点，将取决于本周公布的宏观数据情况。本周即将出炉的重要数据包括：制造业ISM（周一下午4:00）、JOLTS（周二下午4:00）、美国服务业ISM（周三下午4:00）、欧洲央行利率决议（周四下午2:15）和美国劳动力报告（周五下午2:30）。如果整体数据呈现出宏观经济疲软，但程度并不严重，有助于降低利率，那么各大股指或可突破阻力位。

带有MACD振荡器的西班牙35日线图，于2024年6月3日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

MACD2

根据今天的交易情况来看，西班牙35指数可能会有例外表现，率先突破年度高点。由于Inditex公司在该指数中的权重超过15%，因此Inditex定于周三公布的财报对该指数的影响可能比宏观经济数据和央行决议更为重要。

带有MACD振荡器的德国40日线图，于2024年6月3日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

MACD3

就股指低点来看，上周出现的低点属于短期支撑位。美国纳斯达克100的最低点为18,188点，标普500的最低点为5,919点。在欧洲各指数中，西班牙35的最低点为11,107点，德国40的最低点为18,382点，欧洲50的最低点为4,940点

带MACD振荡器的美国标普500日线图，于2024年6月3日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

MACD4

若跌破上述低点，股指将在短期内积累下行动力，而MACD震荡器触发的下行拐点信号也将增强。从宏观层面来看，如果经济活动数据（美国就业和商业调查）疲软、价格指标表明通胀居高不下，那么将阻碍央行的降息承诺，从而对股市造成负面影响。

 


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