聚焦日本CPI：日元与日债压力持续上升

本周，日本大量宏观参考数据出炉，可较好地反映出目前日本经济的发展状况。随着市场波动不断加剧，通胀数据的公布或可平息或恶化目前形势。

日本经济活动持续改善

根据最新商业调查显示，日本的商业活动仍然十分活跃。短观调查指数仍维持正值，数值为9；服务业PMI从54.3降至53.6，制造业PMI则升至50.5，为12个月以来首次进入扩张区间。

制造业的改善主要得益于零部件、生产技术先进与新订单增长，同期日本的出口量也出现了持续增长。4月份日本出口同比增加8.3%，连续第五个月录得增长，其中机动车、汽车和机械增幅最大。

带历史波动率（21日）的美元/日元日线图，于2024年5月23日截取自CMC Market“新一代”交易平台

价格压力影响业务利润

日元疲软是经济活动增加的主要原因。日元指数在过去4年间下跌35%，兑美元汇率达到了34年来的低点。

但日元贬值也带来了负面影响，导致日本材料进口支出增加，推高了制造业PMI指数中的价格部分。在短观调查中，受调查的商业人士指出此种情况会压缩利润空间。

带有ATR的日本225指数日线图，于2024年5月23日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

日本央行或提前加息，触发债券收益率飙升

在上述情况下，日本政府（日本银行总裁植田和男、日本财务大臣铃木俊一）对日元疲软和输入性通胀表示了担忧。

据路透社报道，日本当局本或可购入90亿日元（约合5840万美元）阻止日元贬值。2022年日本曾采取过类似规模的干预措施，并成功阻止了日元贬值。

然而，此次干预似乎无法实现显著成效：美元/日元正在突破156.29的水平，并再次逼近34年以来的最高值160.22。

这背后的主要原因在于，日元与美联储利率存在较大利差，且根据美联储成员近期发表的声明和联邦公开市场委员会（FOMC）最近一次的会议记录表明，美国今年下半年前不会进行降息。

在此情形下，日本想要阻止日元贬值，缩小利差是唯一的选择。植田和男在5月8日释放提前加息的信号，随后日本十年期国债的购买量不断下跌，突破年度新低，而收益率企高，突破1个百分点，达到近十年来的最高水平。

带历史波动率（21日）的日本政府债券（JBG）2024年6月日线图，于2024年5月23日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

通胀数据将平息或加剧经济局势

在债券和货币市场波动加剧的背景下，日本通胀数据将于今日凌晨01:30公布，预计将对日本经济产生较大影响。

目前业界一致认为通胀率将从2.6%下降至2.2%。若公布的数据符合预期，那么如今的紧张局势或可缓解。然而，若通胀出现上行趋势，市场波动性可能会继续增加，致使日本央行面临更高的加息压力。



