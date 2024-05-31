欧洲CPI将于欧洲央行下周四议息会议前出炉：通胀是否已得到控制？

欧洲2024年5月CPI初值是较为重要的宏观数据，预计将出现增长。

从明天至本周三，欧洲各国将陆续公布CPI初值。德国将率先于周三下午2:00公布数据。由于德国各州将于当日上午10:00开始公布各自数据，因此最终数据可能提前被市场消化。根据市场一致预期，德国CPI将从2.2%回升至2.4%。

西班牙紧随其后，将于周四上午9:00公布数据，而市场一致认为西班牙CPI将上升至3.7%。

法国将于周五上午8:45公布数据（预计CPI将从2.2%增至2.4%）。欧洲整体数据将于当日上午11:00揭晓，且市场一致预计核心通胀率和总体通胀率将分别上升1/10，增至2.8%和2.5%。

通胀接近目标，但远未得到控制

目前欧洲的通胀水平已接近欧洲央行的2.0%目标。加之欧元区经济疲软，欧洲央行已释放降息信号，预计将于6月6日首次降息。市场一致预计，本轮利率将从4.50%降至4.25%。

带ROC震荡器（52）的iPath彭博商品指数总回报ETN周线图，于2024年5月28日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

但展望未来，欧洲央行仍试图在不承诺降息的情况下为市场预期降温。通胀可能受到以下多方因素影响而居高不下：

2024年第一季度，单位劳动力成本和协商工资出现超预期强势增长，增幅分别达4.9%和4.69%，表明通胀出现快速上升。

布伦特和WTI原油近期有所回落，但天然气和（金、银、铜等）金属价格上升却推动了整体价格上扬。 iPath 彭博商品指数 同比上涨11%。

同比上涨11%。 中美贸易战再起波澜，影响可能延伸至欧洲。在美国总统大选期间，中美贸易战战火重燃，美国将从中国进口的电动汽车关税提至100%，同时美国财政部长Janet Yellen要求欧洲采取相同措施。

受此影响，长期债券利率出现上行：10年期德国债券持续处于2.50%以上，价格则稳定在今年4月出现的年度最低点129.69左右。

带有MACD振荡器的十年期德国债券日线图，于2024年5月28日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

潜在市场影响

若CPI数据超出市场预期出现下行，为欧洲央行留出更大降息空间，那么股市和债券价格可能会出现增长。

相反，若CPI数据上升，则会增加不确定性，限制欧洲央行的干预空间。欧洲主要股指（德国40指数、西班牙35指数和欧元50指数）可能会结束长期上行的趋势，进入调整阶段，债券价格也会回落至支撑位水平。

就外汇市场而言，欧元/美元将继续跟随利差变化。若通胀上升，欧洲央行降息难度增加，那么该外汇对将出现上行。相反，若通胀数据低于预期，则将对欧元/美元产生负面影响。

带有MACD振荡器的欧元/美元日线图，于2024年5月28日截取自CMC Markets“新一代”交易平台



