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黄金创新高后大幅回落，后市如何看待？

黄金价格

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

05 Dec 2023, 13:40

黄金价格近期走势

黄金价格自10月以来从1810的低位一路上涨，导致金价持续走高的主要逻辑为美联储结束加息的预期促使10年期美债收益率走弱，美元指数一度跌至102.4。在12月4日，金价因以色列在周末恢复进攻的消息一度飙升，早盘跳空高开，仅一小时就冲上2148.8美元/盎司，但随后大幅回落，并回吐了日内的所有涨幅并转跌，收盘于2029.4美元/盎司。

黄金价格现金现货黄金（XAU/USD）- 1小时图
来源:CMC Markets（12月5日）

未来影响金价的因素有哪些

随着黄金的大幅上涨，市场对黄金均报以中长期看好的观点，理由是美联储或明年降息，地缘政治的不稳定性，经济衰退的担忧，美元作为世界货币的信用度下降等等。当市场出现一致看多，并且价格在短期已经兑现了的时候，现阶段反而应当保持清醒。如果从短期来看，金价似乎有强烈的修复需求，因地缘政治带来的突发性行情往往都不会持续很久。而美联储主席鲍威尔或许会在下一次利率会议上回击市场对于美联储将很快降息的预期，这就可能对金价产生有压力。近期来看，美元指数在11月29日触及102.47的低位后，在过去的几个交易日反弹。10年期美债收益率在4.2%获得了支撑。

黄金价格和美元指数对比

黄金（深蓝）vs 美元指数（黄）vs 10年期美债收益率（浅蓝）

来源：Tradingview, CMC Markets（12月5日）

我们通过分析过去40多年黄金价格与美联储利率变动的规律可以看出，在降息前，也就是市场存在降息预期的情况下，黄金价格是走高的。在降息过程中，金价往往伴随着大幅度的下跌，而在降息后的低利率环境下，黄金价格是一路上涨的。如下图所示。

黄金价格-美元

现货黄金 （XAU/USD） —— 月线图
来源：Tradingview, CMC Markets（12月5日）

虽然说在出现衰退的时候黄金具有避险属性，理应上涨，但由于美联储近些年持续的超发货币导致了纸黄金投机属性的大幅增加，若遇到衰退的时候往往这些投机性的交易都会出现获利情绪，所以我们也看到了在2020年3月疫情爆发的时候黄金价格一度从1700跌至1450。08年次贷危机爆发时黄金价格一度从1000美元跌至680美元。

因此，我们对于当下黄金的观点是谨慎看多，寻求经济陷入通缩（CPI大幅下降）时的阶段性低点进行布局中长期机会。

 

 

 


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