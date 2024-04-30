美国宏观经济大事件： 周四、周五将分别公布GDP、PCE美国宏观经济大事件： 周四、周五将分别公布GDP、PCE数据

2024年第一季度国内生产总值（周四）和美国个人消费支出指数（周五）将对本周收盘表现产生关键影响。

近期各类经济数据纷纷出炉：除了即将揭晓的企业业绩报告外，美国的宏观参考数据也临近公布，为美联储在5月1日可能做出的货币政策决定提供线索，因此将对本周市场的收盘表现产生影响。

周四美国将公布2024年第一季度国内生产总值（GDP）的初步数据，周五下午同一时间将公布个人消费支出指数（PCE或PCE平减指数）。PCE是美联储衡量通胀水平时最关注的价格指数。

由于美联储会议（5月1日）临近、近几个月来利率强势上升，因此上述数据的影响比以往更为重要。

从CMC“新一代”交易平台中提取的美国高、中影响宏观经济参考数据

美联储是否会继续加息？

从近期的宏观经济数据来看，经济活动/经济增长和通货膨胀均出现了超预期增长，导致美国利率曲线整体上升，首次降息将推迟（至今年第四季度）。

若上述走势持续，且周四公布的2024年第一季度GDP和周五公布的2024年三月PCE均高于预期，那么美债收益率可能会超过近期高点并维持居高不下的水平：2年期美债收益率将达到5.0%，10年期收益率将达到4.65%。在此情况下，股市可能会面临下行压力，而美元则会因利差而走强。

相反，若宏观数据表现低于预期（也即GDP增长和PCE数据均出现下降），那么加息举措将有所放缓，促使股市复苏、美元走弱。

市场一致认为，24年第一季度美国GDP年化季率将增长2.5%，增速较前一季度将有所放缓。针对2024年3月的PCE数据，市场则普遍认为整体及基础增速将维持在同比2.6%的水平。

主要价格参考指数走势

如果美联储持续加息，可能会增加下行压力并迫使标普500指数接近4,945/4,920点处的支撑位。相反，若暂缓加息，那么近期出现的反弹走势可能会继续加强，促使标普指数维持在位于5,143点处的中间阻力位。

带MACD振荡器的美国标普500指数日线图，于2024年4月24日截取自CMC“新一代”交易平台

美国经济数据公布后，若美联储决定放缓加息，利差出现收窄，那么欧元/美元的汇率可能延续反弹走势，维持在1.0694/1.0724区间上方，并受商业数据（采购经理人指数和IFO商业景气指数）的推动持续反弹。相反，若经济数据倾向于支持美国再次加息，那么卖盘压力将有所增加，汇率可能会触及年度最低点1.0601。

带MACD振荡器的欧元/美元日线图，于2024年4月24日截取自CMC“新一代”交易平台

美国十年期国债价格目前维持在年度最低点（也即收益率最高点）。如果宏观数据表明目前经济表现强劲、通胀高于预期，那么价格可能会接近107.07的支撑位。但如果目前经济形势和通胀均低于预期，那么美债价格可能会逼近108.36的阻力位。

带MACD振荡器的美国十年期国债日线图，于2024年4月24日截取自CMC“新一代”交易平台



