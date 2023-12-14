2024年货币市场展望

除日本央行外，全球主要央行在2023年全年持续加息，以此对抗通胀。现如今大多数央行已暂停加息的脚步，开始评估加息对各自经济产生的影响。各方预测均持鹰派态度，强调不会过早宣布抗通胀之战的胜利。

今年各方的共识是央行需要保持警惕，但这一论调渐渐转变为“通胀已登顶，目前加息已经暂停，但利率很有可能在高位维持更久。”随后，随着全球债券收益率下跌，美元回吐了2023年的部分涨幅，股市开始发力。

10月末和11月份，随着全球股市强势上涨、长期国债收益率和美元均呈下降趋势，上述动作也加速展开。目前舆论风向再次出现调转：“哪家央行将率先降息？其余央行将何时加入降息队列？”

2024年的货币政策将继续对货币产生影响，并成为一大关键焦点。

一旦央行开始降息，2023年的激进政策可能会在明年出现逆转。其中的一大风险是：若通胀持续高企，央行维持高利率的时间将超出预期。

虽然总体通胀有所下降，但由于美国债券收益率较高并强势上涨， 美元 成为了2023年的主要受益方。然而，如果短期和长期债券收益率继续下降， 美元 的强劲走势可能会在2024年出现逆转。根据经济指标来看，美国经济可能会实现"软着陆"。

预计2024年美国经济将有所放缓，通胀压力将持续缓解，美联储可能会以降息的形式调整货币政策。然而，美联储似乎不太可能成为第一个降息的主要央行。

取决于明年末的美国大选结果以及当选者推行的财政政策，美国经济可能会受到大选的影响。近期民调显示，在6个关键州中，特朗普在5个州领先于拜登。不过12个月在政坛是一段很长的时间。

在澳大利亚，考虑到经济放缓和全球不确定性的迹象，澳洲联储（RBA）在12月的会议上缓和了此前的鹰派立场。美国的情绪变化与此步调一致，越来越多的人认为加息周期可能已经结束。

美国高利率和中国经济增长疲软的双重打击抑制了澳元走势，并将决定 澳元/美元 的主要走向。若美国2024年的降息预测得以实现，美国债券收益率继续下降，那么澳元兑美元走势将出现回弹。

相反，若中国经济强势复苏，大宗商品需求将因而增加， 澳元 也可从中受益。中国政府推出的刺激计划能否助力2024年经济增长，目前还不得而知。若确能发挥作用，那么 澳元和大宗商品价格 均会有所上涨。

由于欧洲能源危机持续、疫后经济复苏遭遇逆风，以及全球经济放缓导致出口低迷，欧元区经济增长乏力。

虽然欧洲通胀可能已经达到顶峰，但欧盟经济体在2023年下半年陷入了衰退之中。欧洲央行（ECB）可能会率先降息。若别国央行不加入降息行列，那么欧元将面临降息过早的风险，因而受到负面影响，出现下行趋势。在此情形下，由于欧洲央行和澳洲联储的货币政策中存在的潜在分歧， 澳元兑欧元 将有所上涨。

鉴于工资增长强劲、失业率不断攀升，英镑将在2024年面临潜在挑战。此外，英国的财政政策专注于扩大借贷，引发了人们的担忧，认为英国可能在2024年陷入滞胀。

英国是通胀飙升最严重的国家之一，英格兰央行（BoE）也将利率上调至了5.25％。在经济停滞的情况下，英格兰央行的降息速度可能会比欧元区更快，导致英镑兑其他主要货币出现大幅下跌。因此， 澳元/英镑 可能会在2024年有所增长。

2023年是极不平凡的一年，而在2024年，市场、经济和货币很有可能会面临同样的跌宕起伏。



