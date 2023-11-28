12月市场展望：美股跨年牛是否值得期待？

美股11月大幅反弹，跨年牛是否值得期待？



随着美联储在11月的会议上暂停加息，并发表偏鸽的政策声明后，美股止跌反弹。随后公布的10月的就业和通胀数据均出现放缓，零售销售数据也出现自4月以来的首次负增长，美国经济在第四季度显著放缓。市场不再预期美联储将继续加息，并可能最快在明年年中进行降息。该预期促使美债收益率走低，10年期美债收益率回落至4.4%，2年期美债收益率回落至4.8%。美国三大股指大幅走高，截至11月27日收盘，纳斯达克综指本月上涨10.81%，标普500本月上涨8.5%，道琼斯工业指数本月上涨6.9%。

美联储将在澳东时间12月14日召开年内的最后一次利率会议，CME的FED Watch预测美联储在12月维持利率不变的概率为96.8%，加息25个基点的概率为3.2%。美联储的一些官员仍没有放弃加息的说法，预计鲍威尔在会议上仍会强调金融政策持续收紧的必要性，以保证通胀回落至2%的目标区间。



考虑到11月的股市反弹主要是对年内加息结束的消化，因此即使12月如期暂停加息可能并不会引起过大的市场反应。因此，美股在当下的位置属于年内的高位水平，跨年时段可能并不会复制11月的大涨行情，投资者应避免过分追高风险。

中国股市反弹疲弱，北证50大放异彩，后市如何？



随着风险偏好的回暖，中国股市在11月也出现反弹，上证指数一度触及3090，恒生指数一度收复18000关口。人民币兑美元汇率出现走强，回到7.15附近。然而，中国股市在11月的后两周承压，主板和香港指数均出现回落，而北证50在本月大幅上涨，本月上涨曾一度超50%，在11月27日单日成交额超300亿，随后北交所发声加强监管。



北交所指数的本轮上涨主要为政策驱动，首先为7月的高层会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”的决策，然后是9月1日证监会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，随后北交所出台8大举措响应政策。到了11月，官方出台更多利好政策，使大量资金涌入该市场。从目前来看，北交所的股票大涨主要是政策刺激带来的资金炒作和估值修复，随着管理层出手加强监管，11月28日盘中低开一度下跌近6%，随后小幅拉回。目前来看短线涨幅过高，投机炒作情绪较大，需警惕风险。



回到主板方面，上证指数持续缩量，指数承压于60日均线阻力，短周期均线出现死叉，不排除二次探底的可能性，恒生指数或再次出现测试10月前低的可能。

黄金突破2000，能否创新高？



在美债收益率走低的背景下，黄金价格在11月中下旬再次发力，再次回到2000上方，11月28日亚盘价格已升至2015美元/盎司。从目前来看，黄金暂无明显见顶信号，或进一步挑战今年5月的高点2050附近。基本面上，美联储结束加息使美债收益率走弱，季节性需求高峰和经济放缓预期带来的避险需求或支持黄金持续走高的逻辑，黄金在跨年时段或持续保持强势。需要考虑的一层变量在于美联储维持高利率的时间比市场预期的更久，从而支撑长期债券收益率，这可能会压制金价。

澳元大幅反弹，能否进一步走高？



因澳联储时隔四个月后再次加息，以及市场预取美联储结束加息，澳元兑美元从0.631附近一度反弹至0.6625。澳联储主席布洛克在政策声明中表示是否进一步加息取决于数据和风险评估，随着澳大利亚通胀的降温，工资增长和消费的疲软，澳联储或在下一次的会议中维持现金利率在4.35%不变，并可能出现鸽派指引，这可能一定程度限制澳元的进一步走高，澳元兑美元上方压力关注0.667附近。虽然美元指数近期走弱，但短期来看，美联储可能仍持续收紧金融政策，并提高降息的门槛，大幅度单边下行的可能性不高。并且，欧美经济基本面的差异或影响美元指数走势，若欧洲下行压力大于美国或导致美元指数出现走强。



