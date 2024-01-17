X

选择您要开设的帐户

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.17

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

17 Jan 2024, 16:55

澳洲股市


今日澳洲指数小幅下跌，S&P/ASX 200指数跌0.29%，报7393.1点； ASX All Ordinaries指数跌32%，报7622.5点；ASX Small Ordinaries指数跌0.5%，报2858点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：乳制品供应商The A2 Milk Company Ltd（+5.53%），云技术服务公司Data#3 Ltd（+5.11%），以及生物制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+3.98%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产勘探公司Evolution Mining Ltd（-17.33%），汽车零部件公司Bapcor Ltd（-6.25%），以及黄金开采公司Newmont Corporation（-5.05%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有5个板块下跌，其中能源板块跌幅最大，下跌1.2%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市放量大跌。截至收盘，恒生指数跌3.71%，报15276.9点；国企指数跌3.94%，报5132.82点；恒生科技指数跌4.99%，报3160点。南向资金今日净买入59.34亿元，近5日累计净买入91.52亿元。


盘面上，新能源汽车、中概互联网、内房板块领跌大盘


新能源汽车板块方面，蔚来跌9.77%，小鹏汽车跌9.64%，恒大汽车跌9.09%，五菱汽车跌8.97%，零跑汽车跌5.81%，长城汽车跌5.56%，比亚迪股份跌4.82%。


中概互联网板块方面，腾讯跌2.76%，美团跌6.97%，阿里巴巴跌4.02%，京东集团跌6.05%，哔哩哔哩跌7.11%，小米跌4.92%，快手跌6.2%。

内房板块方面，佳兆业集团跌18.47%，景瑞控股跌14.29%，亿达中国跌11.98%，禹洲集团跌11%，时代中国控股跌10.57%，融创中国跌8.8%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.16

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.15

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.12

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.16

今日澳洲指数探底回升，S&P/ASX 200指数跌1.09%，报7414.8点； ASX All Ordinaries指数跌1.07%，报7647.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.99%，报2872.3点。香港股市全天走低。截至收盘，恒生指数跌2.16%，报15862.92点；国企指数跌1.9%，报5343.3点；恒生科技指数跌2.29%，报3325.93点。南向资金今日净买入29.45亿元，近5日累计净买入57.88亿元。

16 һ 2024

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.15

今日澳洲指数探底回升，S&P/ASX 200指数跌0.03%，报7496.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.01%，报7730.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.35%，报2901.1点。香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数跌0.17%，报16216.33点；国企指数跌0.65%，报5446.52点；恒生科技指数跌1.92%，报3404点。南向资金今日净买入42.3亿元，近5日累计净卖出11.93亿元。

15 һ 2024

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.12

今日澳洲指数全天震荡，S&P/ASX 200指数跌0.1%，报498.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.08%，报7730.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.16%，报2891点。香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数跌0.35%，报16244.58点；国企指数跌0.23%，报5481.94点；恒生科技指数跌0.92%，报3470.64点。南向资金今日净买入14.68亿元，近5日累计净卖出68.53亿元。

12 һ 2024