亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.17

澳洲股市



今日澳洲指数小幅下跌，S&P/ASX 200指数跌0.29%，报7393.1点； ASX All Ordinaries指数跌32%，报7622.5点；ASX Small Ordinaries指数跌0.5%，报2858点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：乳制品供应商The A2 Milk Company Ltd（+5.53%），云技术服务公司Data#3 Ltd（+5.11%），以及生物制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+3.98%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产勘探公司Evolution Mining Ltd（-17.33%），汽车零部件公司Bapcor Ltd（-6.25%），以及黄金开采公司Newmont Corporation（-5.05%）



S&P/ASX 200中的11个板块中有5个板块下跌，其中能源板块跌幅最大，下跌1.2%。

来源：ASX

香港股市



香港股市放量大跌。截至收盘，恒生指数跌3.71%，报15276.9点；国企指数跌3.94%，报5132.82点；恒生科技指数跌4.99%，报3160点。南向资金今日净买入59.34亿元，近5日累计净买入91.52亿元。



盘面上，新能源汽车、中概互联网、内房板块领跌大盘



新能源汽车板块方面，蔚来跌9.77%，小鹏汽车跌9.64%，恒大汽车跌9.09%，五菱汽车跌8.97%，零跑汽车跌5.81%，长城汽车跌5.56%，比亚迪股份跌4.82%。



中概互联网板块方面，腾讯跌2.76%，美团跌6.97%，阿里巴巴跌4.02%，京东集团跌6.05%，哔哩哔哩跌7.11%，小米跌4.92%，快手跌6.2%。

内房板块方面，佳兆业集团跌18.47%，景瑞控股跌14.29%，亿达中国跌11.98%，禹洲集团跌11%，时代中国控股跌10.57%，融创中国跌8.8%。

商品外汇

来源：CMC Markets

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来源：CMC Markets NG平台



