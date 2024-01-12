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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.12

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

12 Jan 2024, 16:40

澳洲股市


今日澳洲指数全天震荡，S&P/ASX 200指数跌0.1%，报498.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.08%，报7730.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.16%，报2891点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿公司Core Lithium Ltd（+7.69%），铀生产公司Boss Energy Ltd（+4.95%），以及黄金开采公司Bellevue Gold Ltd（+4.59%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：医疗保健公司Healius Ltd（-7.6%），娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（-4.59%），以及金融服务公司AMP Ltd（-3.57%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有7个板块下跌，其中公共事业板块跌幅最大，下跌1.39%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数跌0.35%，报16244.58点；国企指数跌0.23%，报5481.94点；恒生科技指数跌0.92%，报3470.64点。南向资金今日净买入14.68亿元，近5日累计净卖出68.53亿元。


盘面上，海运、油气板块走强，新能源汽车、半导体板块领跌。


海运板块方面，海丰国际涨4.51%，东方海外国际涨4.27%，中远海发涨3.8%，中远海控涨3.15%，中远海能涨3.03%。


油气板块方面，蒙古能源涨22.06%，金马能源涨12%，南戈壁涨9.79%。


新能源汽车板块方面，小鹏汽车跌5.21%，零跑汽车跌3.54%，理想汽车跌3.52%，蔚来汽车跌3.3%。


半导体板块方面，濠亮环球跌20.57%，宏光半导体跌5.56%，伟志控股跌5%，骏码半导体跌4.32%，信利国际跌4.05%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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