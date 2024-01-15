X

选择您要开设的帐户

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.15

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

15 Jan 2024, 17:30

澳洲股市


今日澳洲指数探底回升，S&P/ASX 200指数跌0.03%，报7496.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.01%，报7730.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.35%，报2901.1点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：铀生产公司Boss Energy Ltd（+9.63%），铀生产公司Paladin Energy Ltd（+7.47%），以及零售商Super Retail Group Ltd（+5.69%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：勘探公司Chalice Mining Ltd（-9.73%），锂矿公司Sayona Mining Ltd（-7.27%），以及黄金勘探公司IGO Ltd（-5.83%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有7个板块上涨，其中能源板块涨幅最大，上涨2.11%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数跌0.17%，报16216.33点；国企指数跌0.65%，报5446.52点；恒生科技指数跌1.92%，报3404点。南向资金今日净买入42.3亿元，近5日累计净卖出11.93亿元。


盘面上，新能源汽车、生物科技板块领跌。黄金股走强


新能源汽车板块方面，恒大汽车跌12.12%，小鹏汽车跌9.19%，理想汽车跌4.28%，蔚来汽车跌2.8%。


生物科技板块方面，美因基因跌9.89%，康希诺生物跌3.6%，中国生物制药跌3.11%，基石药业跌2.34%。


黄金板块方面，龙资源涨5%，中国黄金国际涨4.51%，国际资源涨2.66%，六福集团涨1.45%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.12

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.11

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.10

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.12

今日澳洲指数全天震荡，S&P/ASX 200指数跌0.1%，报498.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.08%，报7730.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.16%，报2891点。香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数跌0.35%，报16244.58点；国企指数跌0.23%，报5481.94点；恒生科技指数跌0.92%，报3470.64点。南向资金今日净买入14.68亿元，近5日累计净卖出68.53亿元。

12 һ 2024

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.11

今日澳洲指数全天走高，S&P/ASX 200指数涨0.5%，报7506点； ASX All Ordinaries指数涨0.44%，报7736.8点；ASX Small Ordinaries指数涨0.49%，报2886.4点。香港股市止跌反弹。截至收盘，恒生指数涨1.27%，报16302.04点；国企指数涨1.35%，报5494.48点；恒生科技指数涨2.18%，报3503.02点。南向资金今日净卖出54.25亿元，近5日累计净卖出67.15亿元。

11 һ 2024

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.10

今日澳洲指数高开低走，S&P/ASX 200指数跌0.69%，报7468.5点； ASX All Ordinaries指数跌0.6%，报7702.7点；ASX Small Ordinaries指数涨0.15%，报2872.4点。

10 һ 2024