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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.11

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

11 Jan 2024, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指数全天走高，S&P/ASX 200指数涨0.5%，报7506点； ASX All Ordinaries指数涨0.44%，报7736.8点；ASX Small Ordinaries指数涨0.49%，报2886.4点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金属矿业公司South32 Ltd（+5.03%），矿产勘探公司Iluka Resources Ltd（+4.55%），以及生物制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+3.89%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金融服务公司Insignia Financial Ltd（-4.42%），锂化学品公司Arcadium Lithium PLC（-2.9%），以及黄金开采公司Newmont Corporation（-2.19%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块上涨，其中信息技术板块涨幅最大，上涨1.2%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市止跌反弹。截至收盘，恒生指数涨1.27%，报16302.04点；国企指数涨1.35%，报5494.48点；恒生科技指数涨2.18%，报3503.02点。南向资金今日净卖出54.25亿元，近5日累计净卖出67.15亿元。


盘面上，新能源汽车、中概互联网板块走强。


新能源汽车板块方面，长城汽车涨5.13%，理想汽车涨4.39%，比亚迪股份涨3.81%，小鹏汽车涨3.1%。


中概互联网板块方面，腾讯涨2.57%，美团涨5.37%，阿里巴巴涨2.24%，哔哩哔哩涨2.23%，小米涨2.7%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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