亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.09

澳洲股市



今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.93%，报7520.5点； ASX All Ordinaries指数涨0.95%，报7749.5点；ASX Small Ordinaries指数涨1.25%，报2868.2点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂化学品公司Alumina Ltd（+7.69%），房地产公司Elders Ltd（+7.68%），以及娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（+6.73%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂化学品公司Arcadium Lithium Ltd（-3.08%），半导体公司Weebit Nano Ltd（-3.06%），以及博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（-2.55%）



S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块上涨，其中信息技术板块涨幅最大，上涨2.04%。

来源：ASX

香港股市



香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.21%，报16190.02点；国企指数跌0.57%，报5449.76点；恒生科技指数跌0.87%，报3454.5点。南向资金今日净卖出40.36亿元，近5日累计净买入51.08亿元。



盘面上，医药、体育板块涨幅居前，内房、新能源汽车板块冲高回落。



医药板块方面，华康生物医学涨11.54%，康臣药业涨6.64%，中国中药涨6.35%，绿叶制药涨6.11%，联邦制药涨4.35%。



体育板块方面，特步国际涨3.53%，361度涨2.13%，滔搏涨1.53%，安踏体育涨1.36%。



内房板块方面，绿城中国跌6.83%，亿达中国跌6.15%，融创中国跌2.16%，正荣地产跌2.13%。



新能源汽车板块方面，五菱汽车跌8.86%，恒大汽车跌7.69%，零跑汽车涨3.74%，比亚迪股份涨1.37%。

商品外汇

来源：CMC Markets

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来源：CMC Markets NG平台



