亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.05

澳洲股市



今日澳洲指数高开低走，S&P/ASX 200指数跌0.07%，报7489.1点； ASX All Ordinaries指数跌0.16%，报7718.4点；ASX Small Ordinaries指数跌0.63%，报2848.8点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：汽车零部件供应商Bapcor Ltd（+3.44%），金融投资公司Challenger Ltd（+2.95%），以及金融投资公司Magellan Financial Group（+2.88%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿公司Core Lithium Ltd（-11.54%），金属回收公司Sims Ltd（-6.03%），以及矿产勘探公司Sandfire Resources Ltd（-5.23%）



S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块下跌，其中信息技术板块领跌，下跌2.14%。

来源：ASX

香港股市



香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数跌0.66%，报16535.33点；国企指数跌0.75%，报5606.98点；恒生科技指数跌1.71%，报3592.33点。南向资金今日净买入16.07亿元，近5日累计净买入163.08亿元。



盘面上，制药、汽车板块走弱，煤炭板块逆市走强。



制药板块方面，北海康成跌9.41%，百济神州跌9.26%，信达生物跌7.69%，嘉和生物跌6.96%，翰森制药跌6.7%。



汽车板块方面，理想汽车跌3.71%，东风集团跌2.69%，蔚来汽车跌2.14%，长城汽车跌1.37%。



煤炭板块方面，南戈壁涨13.1%，蒙古能源涨8.7%，安域亚洲涨8.57%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



