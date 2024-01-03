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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.03

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

03 Jan 2024, 16:55

澳洲股市


今日澳洲指数大幅跳水，S&P/ASX 200指数跌1.37%，报7523.2点； ASX All Ordinaries指数跌1.4%，报7757.3点；ASX Small Ordinaries指数跌2.05%，报2874.3点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：饮料酒水零售商Endeavour Group Ltd（+2.48%），保险公司Medibank Private Ltd（+1.4%），以及综合楼宇服务提供商Johns Lyng Group Ltd（+1.32%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产勘探公司Chalice Mining Ltd（-9.52%），黄金生产商Gold Road Resources Ltd（-8.95%），以及金融科技公司Block Inc.（-6.74%）


S&P/ASX 200中的11个板块中全部下跌，其中信息技术板块跌幅最大，下跌3.03%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开震荡。截至收盘，恒生指数跌0.85%，报16646.41点；国企指数跌0.77%，报5628.79点；恒生科技指数跌1.84%，报3646.39点。南向资金今日净买入68.16亿元，近5日累计净买入118.27亿元。


盘面上，内险、电影板块走强，新能源汽车板块跌幅居前。


内险股方面，中国财险涨3.25%，中国太保涨2.98%，中国人民保险集团涨1.67%，中国太平涨1.37%。


电影股方面，猫眼娱乐涨4.28%，IMAX China涨3.8%，稻草熊娱乐涨3.16%，阿里影业涨1.06%。


新能源汽车股方面，蔚来汽车跌4.64%，长城汽车跌4.14%，零跑汽车跌3.97%，五菱汽车跌3.66%，恒大汽车跌3.33%，小鹏汽车跌2.57%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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