文摘：方舟投资《Big Ideas for 2024》——重点摘要

方舟投资发布的《Big Ideas for 2024》(《2024重大创意》)报告中指出,如今是科技融合的黄金时期,“人工智能(AI)、公共区块链、多组学测序、能源储存和机器人等五大主要技术领域正在进行合并,有望改变全球经济活动。”

全球实际GDP的增速在过去125年间平均维持在3%左右,而这一趋势的兴起可能在2030年前将GDP增速提高至7%。

方舟投资认为,若将投资策略对准这些最具变革意义的领域,则能获得超高水平的回报。“到2030年,颠覆性创新股在全球股市中的价值占比有望从16%跃升至60%。”(方舟投资对“股市价值”的计算和预测均包含公共区块链行业。)

人工智能(AI)

人工智能(AI)是技术融合的关键所在。

方舟投资的创始人、CEO兼首席投资官Cathie Wood在接受OPTO Sessions采访时表示:“AI正在催化其他技术并加速技术发展。”

方舟投资发布的报告指出,技术发展的增速远超预期,如今已极大地提高了知识工作者的工作效率。生成式AI程序在撰写文本、生成图像、通过考试、处理各类知识任务方面的性能正在快速提升。

举例而言,2023年推出的GitHub Copilot等生成式AI协助工具已能显著提高软件开发人员的开发效率。据Github的数据显示,使用GitHub Copilot的编码人员工作效率会提高2.2倍。

同样,使用生成式AI也可让顾问的工作效率提高1.25倍。针对排名前50%和后50%的顾问,使用生成式AI工具可分别将其工作质量提高1.17倍和1.43倍——也即生成式AI对于表现不太理想的人员更加有用。

AI模型的优化速度也已超出了先前的预期。

虽然摩尔定律认为微芯片上的晶体管数量大约每两年会增加一倍,但英伟达芯片性能的增速已超出摩尔定律的预测。同时考虑到Chinchilla Optimal Scaling等优化算法的加持,方舟投资预计AI的训练性能在2024年将提高5倍。

同时在2030年前,训练AI模型的成本每年的降幅预计将达到75%。

根据方舟投资的测算,若假设到2030年,员工工作效率将提高4.5倍,且AI软件供应商可以从AI软件产生的价值中获利10%,那么AI应用程序的潜在市场总值将达到13万亿美元。

公共区块链 加密货币

加密货币——尤其是比特币——是方舟投资最青睐的资产类别之一。过去七年中,比特币的回报表现高于其他所有资产类别,年均复合增长率为44%,而所有资产类别的总体增长率仅为5.7%。

比特币投资的一大特点在于比特币与其他资产类别的相关性较低。

自2023年1月至12月,在0-1的范围内进行测算,比特币与其他资产类别的平均相关度为0.27,仅高于大宗商品和黄金的数值(两者各自的相关度分别为0.21和0.25)。

相比之下,债券、房地产、股票和新兴市场与其他资产类别的平均相关度分别为0.35、0.53、0.53和0.49。

正因为相关度较低,越来越多的人可能会提出将比特币作为避险资产。

一些专家表示,比特币还可用来对冲通胀。方舟投资在报告中指出,硅谷银行倒闭引发一连串危机后,投资者纷纷投向比特币的怀抱。

Wood在与OPTO Sessions的采访中也表示,这也给“金融行业敲响了警钟”,让其意识到了比特币作为资产类别的重要性。

Wood还表示,虽然过去投资者将比特币归为高风险资产,但得益于上述用例的推广,比特币正在转型成为可靠的避险资产。

Wood在今年1月接受CNBC采访时称,她认为到2030年,比特币的价格起码将达到60万美元,若出现牛市,则可能暴涨至150万美元。

区块链领域的其他关键赛道:​

“到2030年,智能合约网络产生的费用可达到4500亿美元。”

“数字钱包的垂直软件业务收入可达230亿美元。”

多组学测序

精准治疗

据方舟称,AI、CRISPR基因编辑和新测序技术为精准治疗的研发带来了更高的回报,同时可为过去无法治愈的疾病提供治疗方法。

方舟投资认为,虽然在过去25年间,新疗法的投资回报呈下降趋势,但随着新的治疗模式和研发手段的出现,投资回报有望止跌回升。

此外,精准治疗还可用于治疗过去无法治愈的疾病。

例如,CRISPR-Cas9等基因编辑药物或可治愈镰状细胞病等罕见遗传性疾病。过去,镰状细胞病可通过治疗手段进行缓解,但无法有效治愈。去年12月,美国食品和药物管理局(FDA)批准了首款治疗镰状细胞病的基因编辑疗法。

根据方舟投资的估算,若医学界能为所有遗传疾病开发出可治愈疾病的精准疗法,那么在未来50年内可创造15万亿美元的价值(主要体现在药物使用、住院和门诊疾病管理等直接成本支出的降低)。

方舟投资的研究表明,就专注于精准治疗的企业而言,其企业价值在未来七年内的年增速将达到28%,从2023年的约8200亿美元增长至2030年的4.5万亿美元左右。

多组学测序领域的其他关键赛道:​

多组学测序工具可将每款新药的研发成本降低25%。

若与AI和自动化技术相结合,还可进一步加速新药研发速度。

能源储存 电动车

随着电池成本的下降,电动汽车的普及度也在不断提高。

方舟投资预计,电动车的需求将在2023年到2030年间持续上升,每年增幅为33%,而电动车同期销量可从1000万台增加至7400万台。方舟投资还指出,若自动驾驶出租车平台能够蓬勃发展,那么电动车在2030年所有机动车销量中将占据95%-100%的份额。

莱特定律指出,单位电池量每增加一倍,电池成本将下降28%。

根据该定律,电动车如今的价格正在逐步与同类内燃机汽车持平。

我们还可根据莱特定律推断出:电动汽车的充电速度将随时间的推移逐步增加;过去五年,电动车的充电速度已经增加了近三倍。方舟投资预计,充电速度的提高可为未来五年的发展奠定基础;到2027年,只需充电4分钟即可续航200英里(约合322公里)。

由于充电时间长是电动车普及的主要障碍之一,因此缩短充电时间也是目前电动汽车制造商的主要关注点。方舟投资还指出:“随着电动汽车充电速度逐步缩短至可接受的范围内,制造商可能还会优化自动驾驶、安全和娱乐等其他功能。”

根据上述趋势,电动汽车在未来几年内将抢占内燃机汽车的市场份额。由于传统汽车制造商的业务模式难以根据内燃机汽车需求的下降进行快速调整,因此传统汽车制造商承压严重。

机器人

方舟投资认为,AI和硬件的融合将使通用机器人成为可能。

机器人技术成本的不断下降也推动了相关需求的增加。据方舟投资估算,机器人的单位销量每增加一倍,其同期成本均下降了50%。

同时,机器人的效率也在提高。方舟投资的数据显示,2022年,工业机器人每小时可拾取、放置的物品数已超人工水平。方舟还表示,工业机器人的效率“上限仍然有待发掘”。

随着机器人的性能改善、成本下降,企业也越来越密集地对其展开部署。越来越多的机器人正在“将人类从繁琐的体力劳动中解放出来”。以电商巨头亚马逊(AMZN)为例,亚马逊部署的机器人数量即将与该公司的员工人数齐平,可能很快就会超过其员工人数。

考虑到工业机器人生产效率的提升,以及家用机器人为用户所省时间对应的潜在价值,方舟投资预计通用机器人每年可创造24万亿美元的收入。

机器人领域的其他关键赛道:​

自动驾驶出租车平台结合了电动车、AI和机器人技术,在未来五到十年内可创造28万亿美元的企业价值。

到2030年,全球自动配送业务的收入可达到9000亿美元。

在可重复使用运载火箭的加持下,高超音速飞行行业的市场规模在2030年可达350亿美元。

未来七年,3D打印业务的收入预计将以每年约40%的速度增长,从如今的180亿美元增长至2030年的1800亿美元。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.