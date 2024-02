去年,市场深受通胀和利率上行的影响,金融科技公司的估值也有所下降。不过,该行业今年有望出现回弹,因此本文为您选取了2024年值得关注的几支金融科技股。

Block于去年12月在超95个国家和地区推出了比特币自托管钱包Bitkey。

PayPal宣布推出AI个性化定制等AI相关产品。

nCino已将与Salesforce的长期合作延期至2031年。

Block 比特币钱包股

Block(SQ)于去年12月推出了比特币自托管钱包Bitkey,并在超过95个国家和地区接受预订。Bitkey由移动应用程序和硬件设备组成,同时配备一套恢复工具,以防用户丢失移动或硬件设备。该产品开发负责人Thomas Templeton在新闻发布会上表示:“比特币去中心化支付网络可打造一套更加包容的金融系统,为所有人提供服务,尤其是过去难以获取金融服务的群体。”截至今年1月29日,Block的股价近一年跌幅为22.5%。



PayPal AI个性化定制股

PayPal(PYPL)的新任CEO Alex Chriss于去年9月上任,在今年1月17日首次与媒体见面并接受CNBC采访。他在采访中表示:PayPal将“震惊全球”。Chriss还指出,PayPal的创新速度并不算快,但PayPal存储的海量数据可创造巨大价值。“目前共有超3500万商户正在使用PayPal。如果我们能提升其转化率,就能优化这些商家的业务,同时提高PayPal的利润。”1月25日,PayPal宣布推出六大创新举措,其中包括一大利用AI技术帮助商家吸引新客户的平台。



nCino 软件即服务(SAAS)合作股

去年12月底,nCino(NCNO)宣布将延续与Salesforce(CRM)自2011年以来展开的合作,延期至2031年。此举可帮助nCino进一步将其平台与Salesforce的AI和自动化产品进行集成。nCino的董事长兼CEO Pierre Naudé在去年12月21日的新闻发布会上表示,这一合作“让nCino能够针对具体行业推出高效、智能化的解决方案,帮助业内机构实现现代化变革,打造更加灵活的未来,从而实现金融服务业转型。”

Intuit

FTC裁决股

美国联邦贸易委员会(FTC)已下令要求Intuit(INTU)停止宣传其热门软件TurboTax。FTC在1月22日发布的报告中称,Intuit“大肆宣传其所谓的‘免费’产品……误导消费者相信该产品提供免费报税服务。”但该裁决并未对投资者情绪造成影响,Intuit的股价上周仍实现了3.1%的涨幅。Intuit也发布了针对FTC的回应,表明该公司“预计自身业务不会受到重大影响。”

Bread Financial

收入警告股

Bread Financial(BFH)的净利润虽然在2023年第四季度转亏为盈,但2024年预计将受到消费者开支降低、信贷损失带来的负面影响。该公司在1月25日股市开盘前公布的财报中还表示,美国消费者金融保护局准备推行的信用卡滞纳金控制计划可能会影响公司收入。与去年相比,该公司今年的总收入预计将“出现中低个位数的下滑”。不过,投资者对该财报的反应较为积极。自该报告发布以来,Bread Financial的股价上升了16.3%。

投资金融科技的另一条路径

截至今年1月26日,The Global X FinTech ETF(FINX)持有Intuit、PayPal、Block和nCino的股票。到去年12月31日为止,信息技术在该基金的投资组合中占51.5%,金融股占39.6%,工业、通讯服务和医疗服务的比重均在5%以下。截至今年1月29日,该基金近一年涨幅为9.4%,近半年涨幅为11.4%。

截至今年1月29日,The Amplify Mobile Payments ETF(IPAY)持有Block、PayPal和Bread Financial的股票。到去年12月31日为止,交易和支付处理在该基金的投资组合中占80.6%,消费金融占15%,应用软件和电子设备+工具分别占到3%和0.5%。该基金近一年涨幅为3.9%,近半年涨幅为3.5%。



