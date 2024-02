2024年清洁能源股前景如何？

在去年12月召开的第二十八届联合国气候变化大会(COP28)上,各国政府首次承诺将减少化石燃料的使用。虽然对于可再生能源股而言,过去一年的全球宏观经济形势不容乐观,其中风电行业承压尤其严重,但2024年局势可能会有所好转,太阳能行业尤其如此。

虽然风电股票在2023年表现不佳,但美国推出的《通货膨胀削减法案》却为太阳能股带来了利好。

据德勤的数据显示,该法案出台后,太阳能领域获得的已宣布投资额为920亿美元,其中实际投资额达520亿美元。

Heliogen的股价在2023年的涨幅高达187%。

Triodos投资管理公司的基金经理Arjan Palthe在去年11月发文表示:“可再生能源公司的股票并不受欢迎。”

Palthe指出,MSCI全球替代能源指数自2023年初以来不断下跌,同时清洁能源股也表现不佳,均体现出市场并不看好替代能源和清洁能源的未来发展。

但Palthe认为,此种消极情绪并不合理。这些股票“具有很强的影响力,明确符合目前向可再生能源的转型趋势,而且长期前景向好”。

但如今,向可再生能源的转型也步履维艰。转型路上的主要阻碍包括:高利率(导致新项目的资金借贷成本随之上升)、通货膨胀(推高了新项目成本),以及近期出现的能源价格下跌(压缩了利润空间)。

Palthe认为这些因素对风力涡轮机制造商的影响尤为明显。由于项目难度增加、积压量大,并且考虑到近期成本上升,导致项目签订时设定的价格过低,因此西门子能源(SMNEY)等公司不得不获取德国政府提供的国家担保。

相较之下,太阳能制造商形势较为乐观,部分要归因于美国2022年推出的《通货膨胀削减法案》。 Palthe认为,得益于该法案中提出的激励措施和税收抵免规定,First Solar(FSLR)公司“在美国每生产1GW的太阳能板,即可获得几百万美元的资金。”

考虑到目前的不利因素大多集中于个别企业或行业,因此Triodos认为可再生能源行业过去一年遭遇的坎坷不过是一时的挫折。各国政府仍在继续支持能源转型,转型也还有很长一段路要走,因此“必然会为行业未来的盈利能力和业绩表现提供支撑”。

太阳能行业的亮点

德勤的研究还指出,可再生能源行业面临着两极分化的趋势。

德勤在《2024年可再生能源行业展望》中表示,2023年1月至8月,美国公用事业级的太阳能新增装机容量为9GW,同比增加36%,增速高于其他可再生能源。同期风电新增装机容量仅为2.8GW,同比下降57%。

整体而言,可再生能源的产能将在2024年有所上升。根据德勤的报告显示,美国能源信息署预测今年年内可再生能源部署规模将增至42GW,增幅为17%,并将占到美国发电总量的近1/4。

美国的新能源行业今年将受到几大趋势的影响,其中首要影响就是《通货膨胀削减法案》和《基础设施投资和就业法案》等监管规定的出台推动投资水平突破新高。目前,《通货膨胀削减法案》中规划的资金仅有10%已经拨付,而德勤预计2024年资金将陆续到位。迄今为止,在相关法案的带动下,公用事业级的可再生能源项目已获得2270亿美元的投资,其中1000亿美元已经落实。

太阳能行业从上述法案中获益最多;据德勤统计,太阳能行业获得的已公布投资额为920亿美元,实际投资额为520亿美元。

化石燃料会成为历史吗?

去年12月,第二十八届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜召开。会上各国政府均同意采取一系列措施应对气候变化,并承诺到2030年将可再生能源的产出增加两倍。

Equinor(EQNR)公司的CEO Anders Opedal向路透社表示,该计划“是可以实现的,但仍有一些问题需要解决”,例如许可发放、租赁和电网连接等。如需在2030年前将可再生能源发电量增加两倍,那么太阳能的产能就要达到11,000GW,比彭博新能源财经预测的9,000GW还要高出20%。



据英国《金融时报》报道,COP28协议的早期草案中并未提及逐步淘汰化石燃料的承诺,引发了与会者的强烈反对,认为沙特阿拉伯等石油国家扰乱了峰会目标。在最终决议中,各国承诺开始减少化石燃料用量。路透社称此项决议“旨在向投资者和政策制定者释放强有力的信号,即全球团结一致,渴望淘汰化石燃料”。

Heliogen照亮前路

虽然扩大太阳能发电量有助于减少全球化石燃料的使用,但我们仍需不断创新,才能提高其效率和使用范围。

Heliogen(HLGN)公司位于太阳能创新的最前沿。与传统的太阳能光伏发电不同,Heliogen使用人工智能引导巨型镜面(即定日镜),将太阳能定向至接收器处,产生大量热量。该操作可储存能量,或将其转化为蒸汽或氢气,为脱碳难的行业提供了新思路。

Heliogen推出的独家闭环软件未来也可供其他公司使用,优化定日镜的定位。据桑迪亚国家实验室旗下的国家太阳能热试验设施进行的一项实验表明,该软件可以将跟踪误差降低至0.33mrad,远超1.0mrad以下的项目目标。

Heliogen公司的CEO Christie Obiyaya在一份新闻稿中表示:“这一进步有助于扩大我们专有技术的使用范围,可用于政府、工业、现有及新推出的太阳能项目,进而推动脱碳难的行业逐步去碳。”

可再生能源的投资之道

可再生能源行业在2023年呈现的两极分化趋势,在相关股票的表现中也可见一斑:太阳能股呈上行趋势(部分增幅较为显著),而行业整体股票以及风能相关股票的价格则有所下跌或维持平稳。

2023年,Heliogen和First Solar的股价增幅分别达到186.5%和15%,而西门子能源的股价则下跌29.7%。Equinor主营石油和天然气业务,也大力投资于离岸风电,股价跌幅为0.8%。

由于项目成本和个别项目的可变性较高,因此投资某特定可再生能源相关的股票涉及的风险等级较高。若投资者既看好某行业,又不想寄希望于个别公司,可以考虑投资行业ETF。

例如,iShares Clean Energy ETF(ICLN)所追踪的指数与全球清洁能源企业股票相关。截至去年12月29日,ICLN基金投资组合中First Solar的比重最高,占8.4%。该基金2023年跌幅为20.4%。



