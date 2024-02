虽然电动车近期的需求正在降温,但长期投资形势仍然维持不变。本文为您选取了几支值得关注的电动车股票,助您把握电动车行业的投资机遇。

电动车制造商特斯拉CEO希望在推进AI计划前提高其持股比例。

小鹏汽车的飞行概念车在本月于拉斯维加斯举办的消费电子展上亮相。

大众汽车旗下子公司Cariad已与博世达成合作,共同测试自动充电系统。

特斯拉 投票控制权股

特斯拉(TSLA)的CEO Elon Musk虽然制定了宏大的人工智能(AI)计划,但表示希望在计划落实前提高自己的持股份额。Musk在X平台上发文表示,他希望能获得约25%的投票控制权,“既能获得足够的影响力,也不至于一人独大”。如果这一诉求未能得到满足,Musk表示可能不会在特斯拉内部打造AI产品。特斯拉是电动车行业的头部企业,去年第四季度的汽车交付量为484,507台,2023年全年交付量约为180万台。

比亚迪 AI系统股

比亚迪(BYDDY)上周推出了AI智能车载系统——璇玑。比亚迪在新闻稿中表示,璇玑系统可“实时无缝感知车内外的环境变化……提升驾乘安全性和舒适性”。该公司还在2024比亚迪梦想日活动中宣布计划投资50亿人民币,在全国各地打造全地形专业赛车场。2023年第四季度,比亚迪的电动车销量首次超越特斯拉。

小鹏汽车 飞行汽车股

小鹏汽车(XPEV)旗下子公司小鹏汇天在本月于拉斯维加斯举办的消费电子展上展出了旗下的飞行概念车。据相关新闻稿介绍,该电动垂直起降飞行器(eVTOL)将于2024年第四季度开放预订,并于2025年第四季度开始量产交付。小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地表示:“未来出行不仅局限于汽车。无论人们想驾车、开飞机还是以其他方式出行,我们都致力于让其成为可能。”自今年年初以来,小鹏汽车的股价已下跌36%。

大众汽车 自动充电股

大众汽车(VWAGY)旗下的德国软件子公司Cariad与德国博世(BOSCHLTD:NS)在消费电子展上宣布达成合作,共同展开电动车充电系统的测试。双方希望未来系统能够“引导电动车停至配备充电桩的空车位,通过充电机器人进行自动充电,无需驾驶员介入。”大众汽车曾于2020年12月推出过充电机器人原型车,旨在解决独立充电贵的问题。

Stellantis 汽车租赁股

欧州大型租车公司SIXT已向Stellantis(STLA)订购250,000台汽车。该公司于去年12月已停止与其关键供应商特斯拉的合作。虽然这笔订单中电动车的比例不高,但SIXT公司计划到2030年将旗下70%-90%的汽车更换为电动车。Stellantis的CEO Carlos Tavares在新闻稿中表示:“Stellantis正在转型成为一家可持续出行科技公司”,而此次合作将“是我们未来几年内的终极试驾和一大关键检查点。”

投资电动车的另一条路径 The Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

截至今年1月22日,The Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF(DRIV)持有特斯拉、小鹏汽车、大众汽车和Stellantis的股票。到去年12月31日为止,非必需消费品和信息技术在该基金的投资组合中占比分别为36.5%和29%,工业和材料占比分别为17%和11.7%,消费者服务和能源占比均在10%以下。截至今年1月23日,该基金近一年涨幅为1.4%,近半年跌幅为12.5%。

The KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF(KARS)目前持有比亚迪、特斯拉、大众汽车和小鹏汽车的股票。到去年12月31日为止,非必需消费品在该基金的投资组合中占比为43.6%,工业和材料占比分别为25.4%和22.6%,信息技术占比为6.2%。该基金近一年跌幅为32.9%,近半年跌幅为33.6%。



