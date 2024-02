透过苹果Vision Pro的热潮看未来：五大首选AR股票

苹果公司的Vision Pro头戴式设备近期引发了一阵热潮,但该款产品能否实现预期销量还有待观察。本文为您挑选了2024年值得关注的几支AR股票。

不仅苹果公司看中Vision Pro背后蕴藏的商机,耐克、SAP和沃尔玛也已对头戴式设备进行了投资。

Meta希望旗下的AR业务能借助Vision Pro的热潮一改颓势,但Reality Labs在2023年第四季度的运营亏损却又创新高。

Alphabet削减了AR部门的人员数量,但仍致力于推进AR相关计划,包括与三星公司展开合作。

苹果 AR硬件股 在一番大肆宣传后,苹果公司(AAPL)终于在今年2月2日推出了万众瞩目的第一代visionOS设备——Vision Pro。由于预购需求高涨,Wedbush Securities的分析师Dan Ives预计苹果公司今年将出售约60万台Vision Pro,高于此前预测的46万台。在Vision Pro上市前一天的财报电话会议上,苹果公司的CEO Tim Cook表示他“对于Vision Pro即将带来的商机充满期待”,并指出耐克(NKE)、SAP(SAP)和沃尔玛(WMT)均“已开始投资布局”头戴式设备。 Meta Platforms 持续亏损股 Meta Platforms(META)相信Vision Pro销量强劲,也能带动自家的AR和VR业务发展。《华尔街日报》报道称,该公司希望Vision Pro能“重振其耗资500亿美元的元宇宙项目,提高消费者对该项目的接受度。”虽然Meta在2023年第四季度的收入达到了10亿美元,但Meta的元宇宙部门Reality Labs同期亏损46亿美元,亏损额创历史新高。Meta预计“亏损额将出现同比上升,但这是由于公司目前正在开发AR/VR产品,并投资扩大生态系统规模所造成的。” Alphabet 裁员股 Alphabet(GOOGL)上月宣布将进行公司重组,裁撤上千个岗位,AR部门也未能幸免。该公司在向9to5Google提供的声明中表示:“谷歌仍然致力于推进其他各项AR计划,例如产品内的AR体验和相关产品合作等。”Alphabet员工工会指责公司进行“非必要”裁员,认为此举将“影响公司的秩序和稳定性,迫使员工接受更差的待遇”。据去年的报道称,谷歌与三星(005930:KS)携手推出混合现实眼镜——内部定名为“Moohan计划”——的进程受挫。 高通 混合现实芯片股 上月,高通(QCOM)推出了骁龙XR2+ Gen 2芯片,将用于谷歌和三星的混合现实设备。XR2 Gen2于去年下半年问世,现已用于Meta Quest 3头戴式设备,而新生代的骁龙XR2+ Gen 2性能较XR2 Gen2而言又有了质的飞跃。高通副总裁兼XR业务总经理Hugo Swart在1月的新闻发布会上表示:“我们正在推进相关承诺,为最好的XR设备和体验研发芯片,助力实现沉浸式未来。” 索尼 集成股 索尼(SONY)上月在拉斯维加斯举行的消费电子展(CES)上宣布推出混合现实头戴式设备。该设备使用高通的骁龙XR2+ Gen 2平台,提供4K分辨率和尖端图形,供内容创作者构建空间内容。索尼CEO Kenichiro Yoshida在CES上表示:该头显设备将提供“清晰的观看体验”和“直观的3D设计交互”。该设备将于今年发售,定价尚未公布。 投资AR的另一条路径 截至2月5日,The Roundhill Metaverse ETF(METV)持有苹果、Alphabet、Meta、高通和索尼的股票。到去年12月31日为止,游戏平台在该指数基金的投资组合中占22.7%,计算组件占21.8%,云解决方案和社交网络分别占到15.8%和10%。截至2月2日,该基金年增幅为32.1%,半年增幅达13.5%。 截至今年2月2日,The iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF(IVRS)持有苹果、Alphabet、Meta、高通和索尼的股票,其中通信和信息技术所占权重分别为47.7%和44.6%,非必需消费品占7.7%。该基金近一年涨幅为27.9%,近半年涨幅为10.8%。



