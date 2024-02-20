透过苹果Vision Pro的热潮看未来：五大首选AR股票

集成股

索尼（SONY）上月在拉斯维加斯举行的消费电子展（CES）上宣布推出混合现实头戴式设备。该设备使用高通的骁龙XR2+ Gen 2平台，提供4K分辨率和尖端图形，供内容创作者构建空间内容。索尼CEO Kenichiro Yoshida在CES上表示：该头显设备将提供“清晰的观看体验”和“直观的3D设计交互”。该设备将于今年发售，定价尚未公布。

投资AR的另一条路径

截至2月5日，The Roundhill Metaverse ETF（METV）持有苹果、Alphabet、Meta、高通和索尼的股票。到去年12月31日为止，游戏平台在该指数基金的投资组合中占22.7%，计算组件占21.8%，云解决方案和社交网络分别占到15.8%和10%。截至2月2日，该基金年增幅为32.1%，半年增幅达13.5%。

截至今年2月2日，The iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF（IVRS）持有苹果、Alphabet、Meta、高通和索尼的股票，其中通信和信息技术所占权重分别为47.7%和44.6%，非必需消费品占7.7%。该基金近一年涨幅为27.9%，近半年涨幅为10.8%。