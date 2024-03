驾驭诱惑：如何避免过早做空

无论是想在市场上行期间做空,还是在股价涨势强劲时逆势而动,散户投资者往往面临着波谲云诡的形势。逆势而动的策略看似激动人心,但如果一时冲动,则可能损失惨重、错失良机。截至撰稿时,在CMC Markets平台上追踪纳斯达克表现的“纳斯达克100-现金”合约中,空头头寸的价值占比达到73%。

*截至2024年2月27日CMC Markets平台上所有客户的头寸价值。

来源:CMC Markets差价合约交易平台(2024年2月27日)

目前做空纳斯达克的策略是否明智仍有待观察。但从风险管理的角度来看,交易者应警惕过早做空的风险。

过早做空的原因

交易者之所以陷入过早做空的陷阱,往往存在几大原因。其中一个常见的误区就是过分依赖技术指标。虽然相对强弱指数(RSI)、平滑异同移动平均线(MACD)等指标可帮助识别潜在的逆转趋势,但在市场涨势强劲期间也可能会误导交易者。在股价强势上涨时,超买信号可能会持续很长一段时间,导致交易者过早地买入空头头寸。

过早做空的另一大诱因是交易者未能准确评估当前趋势的强度。经验不足的交易者可能会把市场中的小幅修正或盘整误当作是趋势反转的信号,进而过早地做空市场。若对趋势分析缺乏深刻的理解,未能准确衡量趋势强度,那么交易者可能无法把握做空的恰当时机,在市场持续上行的情况下错失潜在收益。

心理偏见也是交易者过早做空的一大原因。在错失恐惧症(FOMO)和渴望逆势而动的心理驱使下,交易者的判断力可能会受到影响,无视当前上行趋势的强度究竟如何。当交易者看到价格稳步上升时,可能会产生FOMO情绪,担心错失潜在收益,因而仓促做空。这种不随大流的心态可能会导致交易者忽视上行趋势仍将持续的信号,过早做空市场。

此外,散户交易者存在做空时间过长的倾向。若不采取恰当的风险管理措施,可能会加重损失。尽管做空后股市并未立即转向,但部分交易者仍倾向于持有空头头寸,盼望能迎来逆转,不过往往未能如愿。由于没能及时止损,交易者可能会面临更惨重的损失,因此也凸显出严格的风险管理措施有多重要。

有效利用背离信号

背离信号常用于预测股价走势反转,可有效帮助交易者避免过早做空。传统技术指标可能在股价强势上涨期间发出错误信号,但背离信号却能突出价格走势和动量之间的差异,从而提供独特的分析视角。

当资产价格出现新低而相应的指数突破新高时,会出现看涨背离,表明虽然价格下行,但买盘压力正在增加,预示着价格可能即将上涨。通过识别看涨背离信号,交易者可以避免过早做空,在确认价格走势出现逆转后再买入空头仓位。

与之相反,当资产价格达到新高但对应指数跌破新低时,则会出现看跌背离,表明即便价格正在上扬,但潜在动量不足,预示着价格可能即将出现下行走势。通过识别看跌背离信号,交易者可谨慎行事,避免过早做空市场,待确认下跌趋势后再买入空头头寸。

基于背离信号的技术见解

以上文提到的“纳斯达克100”合约为例:该指数的活跃度一向很高,也吸引了许多散户交易者。这些交易者往往忽视当前趋势,希望在察觉到股价达到超买水平时抓住机会获利,或当市场情绪出现变化时能站对队伍。

今年,“纳斯达克100”指数达到了超买水平,虽然在去年12月等期间曾出现了明确的看跌背离信号,预示市场可能逆转,但这些信号都只是昙花一现。目前RSI指标表明市场正处于横盘(也即盘整)期间,动量可能有所放缓,但并没有释放明确的看跌背离信号。

来源:CMC Markets差价合约交易平台(2024年2月27日)

总之,要想避免过早做空,既需要进行缜密的技术分析,也需要遵守严格的心理防线。交易者若能理解过早做空背后的成因,妥善利用背离信号,就能做出更加明智的决定,避免投资失策导致严重亏损。不过,虽然我们需要了解过早做空的风险,但也应谨记指数只是分析工具,可以为我们提供协助,但并非绝对可靠。投资界常说:“顺势而为,逆势而变。”关注背离信号可以帮助交易者驾驭市场趋势,避免过早行动、陷入困局。

本文作者 Jimmy Pan Jimmy Pan:CMC销售主管,具备超15年的金融行业从业经验,涵盖外汇、差价合约和场外衍生品交易等各类金融产品。Jimmy深刻洞悉金融市场,成功帮助CMC提高销量、优化销售策略,凭借自身经验高效管理CMC销售团队。Jimmy将分析技巧与市场洞见相结合,精准把握新兴机遇。他也热衷于技术分析,为散户和高净值客户撰写市场评论文章,并举办了多场网络研讨会和演讲。



