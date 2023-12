2024大宗商品市场展望

由于今年下半年铁矿石价格飙升,交易者可能会因此认为2024年于大宗商品而言会是重要的一年。中国政府为支持基建项目出台了刺激措施,可能会为明年大宗商品的繁荣创造良好前景。其实,由于美联储的加息周期可能已经结束,金融市场看跌美元的情绪高涨,2024年美元潜在的下行趋势可能是大宗商品市场广泛回弹背后的宏观驱动因素。

虽然投资者可能会因铁矿石价格上涨而备受鼓舞,但由于中国政府的决策对铁矿石的价格走势影响很大,因此大宗商品的整体前景相当黯淡。

世界银行最新发布的《大宗商品价格展望》表明,大宗商品价格未来两年会出现下跌。

世界银行表示,虽然全球各地多起冲突仍在持续——主要包括乌克兰战争和近期中东地区的战火,但大多数大宗商品市场的表现却惊人得乐观,因此世界银行认为大宗商品的前景稍有颓势。

虽然世界银行预测全球大宗商品市场——尤其是石油——不会受到过多干扰,但仍保持开放的态度,并警告称:如果目前以色列-加沙的局势升级为范围更广的地区性战争,那么上述所有预测都将被推翻。

这里还需注意的是,全球经济若受战争影响而放缓,也会为大宗商品带来下行风险。

因此,受到地缘政治不确定性因素的影响,2024年的大宗商品前景喜忧参半。

油气或将持续面临下行压力

由于中东局势紧张,石油和黄金等关键大宗商品存在相当大的风险溢价。随着全球经济放慢步伐,特别是中国经济放缓、美国石油产量创历史新高,油价可能在2024年全年持续下跌。而由于贵金属通常在出现危机时会被视为避险资产,因此黄金价格可能仍然对于地缘政治紧张局势较为敏感。

除石油外,天然气是自2021年2月俄乌战争开始以来导致通胀激增的一大原因。但由于2023年天然气产量创纪录并实现了更高的库存水平,因此天然气价格出现大幅下跌。考虑到天然气的需求存在周期性,且预计需求将随着北半球进入冬季而有所增加,因此天然气价格在2024年年中之前将维持在高位,此后会出现下跌。

在清洁能源转型的过程中,运输业向电动汽车(EV)转型的步伐加快,因此进一步降低对化石燃料的需求,也会给油气价格带来潜在的下行压力。

据国际能源署(IEA)的数据显示,石油、天然气和煤炭在所有能源中所占比例为80%左右,较2010年的87%有所下降。大多数化石燃料企业都在寻找尽快脱碳的方法。

随着各国政府采取更多行动应对气候变化,化石燃料行业可能面临更为严格的监管,因此对化石燃料的需求预计将进一步下降。

关键矿产和工业金属的走势可能由电动汽车需求量决定

就澳大利亚关键矿产的主要出口情况而言,电动汽车的日益普及将不断推高对电池中所需的锂和钴这两种矿产的需求。联邦政府近期决定将关键矿产补贴增加一倍至40亿澳元,此举可能会进一步推动前述趋势。

电动汽车市场呈指数级增长。根据IEA的数据显示:在2022年销售的所有新车中,电动车占比为14%。考虑到特斯拉表示计划在未来7年内(到2030年前)大幅提高产量,电动车的占比很可能会继续增加。

关键矿产供应受限。世界上许多大规模矿藏都位于存在地缘政治风险的国家。由于澳大利亚是世界主要矿产生产国之一,同时不受地缘政治的影响,因此很可能发挥关键作用。

然而,随着供应量增加、国内需求减弱,中国仍然存在下行风险,可能继续拖累关键矿产价格。由于在中国供应过剩,碳酸锂现货价格在11月初跌至两年低点。取决于中国经济复苏的轨迹,这一趋势可能会延续到2024年初,至供应恢复平衡时结束。

CarGurus近期报告显示,47%的买家在今年早些时候表示下一辆车不会购买电动汽车,因此电动汽车的需求可能已经达到了周期性高峰。这不仅会对关键矿产形成负面影响,还会影响关键工业金属,尤其是铜和铝。

宏观局势发挥关键作用

全球增长前景以及各国央行在长期紧缩政策后是否成功抑制通胀等因素也可能会对2024年的大宗商品市场造成影响。根据目前的经济形势来看,各国央行可能已经借助加息实现了目标,同时在各自经济体中实现了“软着陆”。这可能导致美元进一步走弱,大宗商品价格整体上升。

但若通胀维持在相对较高的水平或开始再次攀升,利率可能会在更长时间内保持较高水平,从而降低工业金属(通常是铜和铁矿石)的需求和价格。



