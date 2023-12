变幻莫测的2024年将围绕哪一主题展开？

2023年是极其不寻常的一年。尤其是在经历了三年多的疫情之后,谁能想到我们还会下此论断。

今年年初,硅谷银行和瑞士信贷垮台,成为自2008年雷曼兄弟破产后首批宣布破产的银行。一时之间银行业危机传言四起。乌克兰冲突和地缘政治紧张局势不减,近期加沙地带又爆发了武装冲突。作为世界多国的重要贸易伙伴,中国经济在疫后恢复期呈现疲软态势。

除此之外,各国央行继续与通胀对抗,以期实现“软着陆”。普通人因此面临生活成本压力,而通胀正在回归央行的目标水平。

人们对于2008年经济大萧条是否会再次出现的担忧也有所减退。尽管全球通胀仍高于央行的目标水平,但似乎得到了一定程度的控制。

此外,2024年还将发生其他重大事件,例如战况可能较为激烈的美国总统大选,都会吸引投资者的关注。

那么明年会围绕哪些主题展开呢?

抗通胀与降息

过去18个月,各国央行纷纷加息,拉下经济“手刹”,希望借此减缓疫后消费支出,实现供需再平衡。

然而央行需要平衡经济紧缩与宽松政策,以免让国家陷入衰退。现在对于明年降息——也即松开经济“手刹”——的预期越来越高,而究竟何时降息、哪国会率先降息,则存在诸多预测。

大多数人的目光都集中在美国这一世界第一大经济体身上。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在11月的会议上宣布将暂停加息,但不排除未来加息的可能。不过根据摩根大通等多方预测,美联储未来不太可能会继续加息。

美国GDP季度数据表现惊人,零售销量呈现出较强的韧性。但美联储加息对经济产生的影响可能存在滞后性。根据美国劳动力市场近期数据显示,职缺数量出现放缓的迹象,最新的CPI数值也低于预期。但由于通胀仍在2%的目标水平之上,因此美联储在2024年中以前降息的可能性较低。

地缘政治紧张局势

地缘政治将在2024年全年持续影响投资市场,石油和天然气等大宗商品的价格可能会出现上涨。

由于乌克兰和中东地区的冲突持续,能源输送始终面临中断的风险,因此油气价格将持续波动。若加沙地带的战事升级为范围更广的冲突,牵扯到例如伊朗和沙特等国,那么会导致油价进一步激增。

地缘政治动荡会对价格造成更多的直接影响,而中国等油气消费大国的经济恢复则会产生更长期的影响。

中国未来几个月的经济复苏情况和消费支出行为可能会对大宗商品市场的发展轨迹产生关键影响。

过去几个月,中国经济态势低迷。由于中国负债最多的房地产开发商恒大拖欠息票偿付,将诸多债权人的财富置于险境,因此对房地产建设的担忧仍是一大主要问题。由于疫情措施导致供应链中断,其他国家也将生产活动转移至中国以外的地区。尽管中国政府采取了刺激措施,但若要洞悉中国经济的恢复状况,现在还为时过早。

如果中国恢复良好,对大型资源公司(尤其是澳大利亚的铁矿石生产商)而言将是一大利好。中国是全球最大的铁矿石消费国和钢铁生产国。电动汽车和其他基础设施的产量增加,推动了对钢铁的需求,从而弥补房地产市场骤然降温带来的缺口。

大型科技公司是否增势殆尽?

2023年,标普500的上涨主要得益于大型科技公司的推动。美股科技七巨头——苹果、Alphabet、Meta、微软、英伟达、亚马逊和特斯拉——合力实现了标普500正增长。

而科技股的增长则主要得益于人工智能(AI)的发展和一夜爆火。AI并非新兴技术,但随着ChatGPT的推出,AI变得更加普及,因此跻身主流,获得了家喻户晓的知名度。

对于不关注技术组成的人而言,英伟达可以说是横空出世。英伟达几乎垄断了用于AI的图形处理单元(GPU),约占80%的市场份额,今年一路爆火。

该公司在2023财年第三季度的收入同比增长了206%,此前一个季度增长了102%。

市场青睐热门科技股,而英伟达作为能满足生成式AI技术的一大先进芯片制造商,其火爆程度一时无两。

这场技术热潮能否持续?

虽然大型科技股可能在2023年末维持增势,但由于加息和消费支出减少导致经济放缓,并开始对经济产生更广泛的影响,预计明年科技股的增速将有所放缓。这方面最主要的指标仍是未来几个月的CPI、GDP、工资增长和就业情况等相关数据。

2024年11月美国大选

鉴于各国市场和经济彼此交织,市场通常会对美国发生的事件做出反应。市场的反应可能突如其来,也可能徐徐展开,主要还是取决于大选结果如何,以及当选政府如何传达这一讯息。

取决于选举结果以及当选者推行的财政政策,明年末的美国大选可能会对美国经济产生影响。不同的党派目标不同,因此在如何利用纳税人的税款上也有不同的方向。共和党尚未确定候选人,特朗普是否会再度参选?我们唯一能确定的是,12个月在政坛是一段很长的时间。

伴随着通胀、利率居高不下,地缘政治动荡持续存在,2024年将是机遇与风险并存的一年。虽然出现全球经济衰退的概率不高,但全球经济很有可能会有所放缓。至少在未来的几个月内,各国央行在言辞与决策上仍需十分谨慎。



