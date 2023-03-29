國際油價低位反彈約15%，黃金陷入高位盤整，道指止跌反彈，4月該如何看待？

下圖為黃金（紅線）、WTI原油（藍線）、道瓊斯工業指數（黑線）在3月的走勢比較。通過圖中可以清晰的看到，原油與道瓊斯指數呈現高度的正相關性，兩者與黃金呈現反比關係。

道瓊斯指數（黑線） vs WTI原油（藍線）vs 現貨黃金（紅線） 來源：CMC Markets 點擊查看大圖

引導3月各類資產走勢的是市場情緒，即銀行業出現暴雷引發避險情緒 —— 黃金漲，股市、原油下跌。但自3月中下旬開始，隨著美聯儲與財政部一系列的救市措施，造成股市、原油反彈，黃金陷入盤整。

我們在3月16日、3月17日、3月21日以及3月23日均闡述對上述三種產品的預期走勢，目前走勢整體符合預期，有興趣的朋友可參考：

當前的核心觀點：

• 股市在加息週期前整體以逢低看多的策略為主，加息意味著經濟基本面整體較好，結束加息意味著經濟將下行陷入衰退，股市轉跌。

• 油價目前與股市高度相關，價格受供求關係影響。銀行業風險若在4月不會出現進一步擴散，並且產油國進行減產，以及中國需求的反彈（3-4月出行需求增大）。在經濟基本面穩定的情形下，油價現階段將維持低位反彈趨勢。

• 黃金在恐慌情緒退卻下或維持盤整，並有出現深度調整的可能性，除非銀行業危機進一步發酵。

道瓊斯工業指數 DJI Cash —— 日線圖（3月29日）

來源：CMC Markets

道瓊斯工業指數目前呈現低位盤整向上勢頭，價格重回5日均線上方，MACD指標0軸下方出現金叉（多頭信號），價格有望突破第一阻力32700附近關口並進一步反彈至33550，而大級別空頭阻力為34000附近。

現貨黃金 XAU/USD Cash —— 4小時圖（3月29日）

來源：CMC Markets

現貨黃金當前價格處於1935 – 2000的震盪區域的中間處，考慮到當前傾向於看多風險資產，因此黃金更傾向於調整行情，投資者短期可以進行逢高看空的策略。

策略一：價格若再次出現向上反彈則看空，以2000 – 2010作為防守，盈虧比5：1以上。

策略二：價格若跌破該震盪區間（1940附近）則進行右側空頭佈局，價格有望進一步下探至1900附近，若出現進一步破位或回到1870附近。

若出現突破2000企穩，則放棄短期空頭策略。

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI Cash —— 日線圖（3月29日）

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WTI原油在過去的兩個交易日大幅度拉升至70上方，目前價格處於73.5附近，目前價格延5日均線上漲，若出現調整可參考71.5 – 72的支撐，策略以逢低看多為主。從大級別來看，原油仍處於下跌通道中，因此目標可參考80附近。



