美聯儲暗示加息將進入尾聲，美股高開低收，黃金大漲，後市如何？

美聯儲在3月的會議中將基準、儲備金和貼現利率上調25個基點，聯邦基金利率上升至4.75% - 5%。為金融危機以來的最高水平。

FOMC聲明中刪除了過去反复提到的“持續加息的適當的”，修改為“預計一些額外的政策緊縮可能是適當的”。同時，點陣圖預測維持與去年12月的水平不變，利率中值在2023年將保持在5.1%不變，今年沒有降息預期，如果有必要可能會加息至更高的水平。

聲明中添加了對銀行業危機的評論，強調美國銀行體係是健全且具有韌性的，近期的風波可能會導致信貸條件收緊，但對經濟的影響程度尚不確定。

聲明仍強調通脹保持高企水平，仍將堅定抑制通脹並恢復至2%的目標水平，說明當下控制物價為首要目標。

美國三大股指在加息落地後曾出現短暫的衝高，但隨後迅速轉跌，一方面原因是因為在FOMC聲明中消除了年內降息的預期。

但美聯儲沒有暫停加息，消除了投資者對地區銀行業危機持續蔓延至整個系統的擔憂。繼續加息意味著當前經濟仍然比較強勁，因此股指就算在昨日出現跳水，短期仍不改反彈趨勢。

需要留意的是，沒有上調點陣圖預測意味著美聯儲很有可能在5月最後一次加息25個基點，說明美聯儲較上個月表現的更加謹慎。因此，股市在現階段的反彈或持續到年中，隨後見頂下跌。

技術分析



納斯達克100指數期貨昨日觸及12950後收陰，目前價格仍維持在5日均線之上，上漲趨勢目前完好，若本週後兩個交易日能維持在5日線之上或突破13000進一步上行。反之，價格或向下調整至12300 – 12400。

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖（3月23日）來源：CMC Markets

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黃金在3月的走勢與歐美股市整體相反，昨日歐美股指盤中下跌促使黃金日內上漲逾30美金。截至當前，黃金報價為1974美元/盎司。

近期黃金與股指的走勢均為市場情緒面推動，在本週前兩個交易日歐美股指大幅度反彈後，黃金一度從高點回落70美元。我們前文的邏輯是股指在加息結束前整體將維持反彈趨勢，若市場情緒進一步緩和，則意味著金價面臨進一步的調整。

但從長期邏輯上看，若加息結束後，意味著經濟將迅速下滑並將邁入通縮，對經濟的擔憂情緒，以及對明年降息的預期，或支撐黃金在大級別仍將維持上漲趨勢。

總體結論：短期看調整，長期看漲。

現貨黃金 vs 歐美主要股指（3月23日）

來源：CMC Markets

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現貨黃金在4小時圖上跌破了上升趨勢線，日內關注阻力1985，若能突破或進一步試探2000。反之，價格或進一步調整至1900 – 1915的支撐區域。若進一步跌破或進一步下探至3月跳空高開的缺口1870附近。

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖（3月23日）來源：CMC Markets

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