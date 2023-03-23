X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 美聯儲暗示加息將進入尾聲，美股高開低收，黃金大漲，後市如何？

美聯儲暗示加息將進入尾聲，美股高開低收，黃金大漲，後市如何？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

23 Mar 2023, 11:40

美聯儲在3月的會議中將基準、儲備金和貼現利率上調25個基點，聯邦基金利率上升至4.75% - 5%。為金融危機以來的最高水平。

FOMC聲明中刪除了過去反复提到的“持續加息的適當的”，修改為“預計一些額外的政策緊縮可能是適當的”。同時，點陣圖預測維持與去年12月的水平不變，利率中值在2023年將保持在5.1%不變，今年沒有降息預期，如果有必要可能會加息至更高的水平。

聲明中添加了對銀行業危機的評論，強調美國銀行體係是健全且具有韌性的，近期的風波可能會導致信貸條件收緊，但對經濟的影響程度尚不確定。

聲明仍強調通脹保持高企水平，仍將堅定抑制通脹並恢復至2%的目標水平，說明當下控制物價為首要目標。

美國三大股指在加息落地後曾出現短暫的衝高，但隨後迅速轉跌，一方面原因是因為在FOMC聲明中消除了年內降息的預期。

但美聯儲沒有暫停加息，消除了投資者對地區銀行業危機持續蔓延至整個系統的擔憂。繼續加息意味著當前經濟仍然比較強勁，因此股指就算在昨日出現跳水，短期仍不改反彈趨勢。

需要留意的是，沒有上調點陣圖預測意味著美聯儲很有可能在5月最後一次加息25個基點，說明美聯儲較上個月表現的更加謹慎。因此，股市在現階段的反彈或持續到年中，隨後見頂下跌。

 

技術分析


納斯達克100指數期貨昨日觸及12950後收陰，目前價格仍維持在5日均線之上，上漲趨勢目前完好，若本週後兩個交易日能維持在5日線之上或突破13000進一步上行。反之，價格或向下調整至12300 – 12400。


 
納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖（3月23日）
來源：CMC Markets

點擊查看大圖

 

黃金在3月的走勢與歐美股市整體相反，昨日歐美股指盤中下跌促使黃金日內上漲逾30美金。截至當前，黃金報價為1974美元/盎司。

近期黃金與股指的走勢均為市場情緒面推動，在本週前兩個交易日歐美股指大幅度反彈後，黃金一度從高點回落70美元。我們前文的邏輯是股指在加息結束前整體將維持反彈趨勢，若市場情緒進一步緩和，則意味著金價面臨進一步的調整。

但從長期邏輯上看，若加息結束後，意味著經濟將迅速下滑並將邁入通縮，對經濟的擔憂情緒，以及對明年降息的預期，或支撐黃金在大級別仍將維持上漲趨勢。

總體結論：短期看調整，長期看漲。

現貨黃金 vs 歐美主要股指（3月23日）
來源：CMC Markets

點擊查看大圖

 

現貨黃金在4小時圖上跌破了上升趨勢線，日內關注阻力1985，若能突破或進一步試探2000。反之，價格或進一步調整至1900 – 1915的支撐區域。若進一步跌破或進一步下探至3月跳空高開的缺口1870附近。

 


現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖（3月23日）
來源：CMC Markets

點擊查看大圖

 


来自CMC的最新消息

Top movers

電動汽車價格戰會削弱特斯拉的股價嗎？

隨著多家新能源汽車製造商在中國這個全球最大的電動汽車市場降價，競爭將會進一步加劇。特斯拉可能會面臨來自國內企業的壓力，尤其是在政府補貼結束後，銷售增長可能面臨放緩的情況。

22 Mar 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降
Top movers

美國股市或將開始新一輪反彈週期
Analyst view

欧美银行危机引发黄金急涨10%，但也许也只是一个开始

相关文章

Top movers

電動汽車價格戰會削弱特斯拉的股價嗎？

隨著多家新能源汽車製造商在中國這個全球最大的電動汽車市場降價，競爭將會進一步加劇。特斯拉可能會面臨來自國內企業的壓力，尤其是在政府補貼結束後，銷售增長可能面臨放緩的情況。

22 Mar 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降

8月24日美國股市收盤後，英偉達將公布其2022財年第三季度收益。全球經濟疲軟導致英偉達股價今年迄今已下跌44%，而目前半導體供求曲線達到峰值（供大於求）也為經濟形勢帶來挑戰。該公司遊戲業務營收可能驟降，同時其數據中心的銷量增長預計會放緩。投資者將重點關注英偉達第三季度的收益情況，並以此衡量在收益預期已降低的情況下該公司未來的增長軌跡。

24 Aug 2022
Top movers

美國股市或將開始新一輪反彈週期

美聯儲加息意味著經濟目前仍然強勁，地區銀行業風險可控，經濟基本面未出現明顯惡化跡象，支撐股市上漲。美聯儲結束加息意味著經濟失去增速，美聯儲不需要通過貨幣政策來抑制經濟，經濟基本面轉弱，將逐步進入通縮，股市下跌。

21 Mar 2023
Top movers

一週展望：美聯儲利率決議來襲！股指本周是否有轉機？黃金沖擊2000？

美聯儲或加息25個基點；英國央行或加息25個基點，或是最後一次加息；股指、原油或有反彈空間；黃金謹防誘多

19 Mar 2023