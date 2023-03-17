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美股集體止跌收漲，納指創2月最大漲幅，反彈將至？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

17 Mar 2023, 13:10

昨日美股盤中先抑後揚，歐洲央行昨日繼續加息50個基點，在會議中表明歐洲銀行業具有韌性，但並沒有在會後提供進一步的政策指引，只強調了通脹仍將在高水平維持一段時間。由於會議並沒有出現任何的鴿派轉向，導致歐洲股市迅速下跌，美股低開。然而在美股尾盤時段，華爾街多家大型銀行向第一共和銀行存款300億美元，提振了市場信心，促使美國三大股指迅速拉漲，其中納斯達克指數漲2.48%，標普500指數漲1.76%，道瓊斯指數漲1.17%。

從目前來看，對於美國銀行業的恐慌擔憂在政府、美聯儲、華爾街的大行的一系列救助措施下暫時得以消退。美聯儲在3月加息的幅度由此前市場預期的50個點下降至25個點，短期對於市場是利好。

美國地區銀行業出現暴雷可能是美聯儲事先所預料到的，我們簡單梳理一下過去兩年的政策走向：

2020：美聯儲天量放水

2021：大量儲蓄投資了美債和MBS，為防止流動性危機，2021年7月美聯儲推出常備回購流動性便利（SRF）最大規模5000億，對美債，機構債，MBS進行每日隔夜回購操作，拆借利率為0.25%，國債收益率平均在1.7%。該操作是美聯儲為機構推出的定心丸。

2021：鮑威爾全年強調通脹是暫時的，在12月之前市場一直預期美聯儲可能在2022年6月開始加息。直至12月突然改口，並向市場放出3月加息的信號。

2022：激進加息並縮表，下半年連續4次加息75個基點。國債持續被拋售，收益率持續走高。

2023：通脹頑固，1月勞動力市場，通脹數據強勁（收割力度還不夠），資產價格還在高位（歐美股市），國債一直被減持拋售。鮑威爾持續釋放鷹派言論（繼續收割），最近的一次在國會聽證會上。

矽谷銀行等地區小銀行暴雷，股市暴跌，國債價格上漲，收益率大幅下跌（買家增多，美聯儲的目的），地區小行業股價暴跌，隨後被注入資本抄底（大魚吃小魚）。

美聯儲和財政部下場救市 （ FDIC, BTFP），市場恐慌情緒得以緩解，短期金融系統風險擔憂被消除，美聯儲有理由可以繼續加息（繼續收割）。

所以，從現階段而言，美國股指或將維持短期的反彈，但這並不意味著在短期恐慌情緒緩解後市場將走牛市，韭菜畢竟是一波一波的割。

 

技術分析


道指連續4天未跌破31500，該位置或為近期波段的低點。價格或呈現一定的反彈，第一阻力關注32600附近，若進一步突破或反彈至33000。


 
道瓊斯工業指數 DJI Cash —— 日線圖（3月17日）
來源：CMC Markets

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納指昨日大幅上漲並重新回到頸線上方，MACD指標再次出現金叉，在短期風險偏好回暖的情況下價格或進一步呈現反彈至13000。
 


納斯達克100指數 NDAQ Cash —— 日線圖（3月17日）
來源：CMC Markets

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標普500指數在3800上方獲得明顯支撐，指數或進一步呈現反彈至4080。

 


標普500指數 SPX 500 Cash —— 日線圖(3月17日)
來源: CMC Markets

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