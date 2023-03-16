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需求擔憂引發WTI原油自2021年來首次跌破70關口，黃金單日一度飆升50美金能否再創新高？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

16 Mar 2023, 13:00

週三，因近期美國地方銀行股的暴雷以及瑞士信貸的流動性風險擔憂激發了市場的避險情緒，以及美國能源信息署（EIA）、國際能源署（IEA）和均發布了利空報告。促使國家油價盤中一度大跌約8%。

從日線結構來看，WTI原油昨日大幅下跌失守70關口，跌破了自去年12月初以來形成的底部盤整區間，但可以看出價格在62-63附近有著重要的支撐。考慮到在七國集團對俄油的價格上限設置在60美元，以及在需求放緩的情況下，產油國或進一步減產維持供應平衡，油價在當前水平不宜再過分追空。


 
WTI原油 Crude Oil WTI Cash —— 日線圖（3月16日）
來源：CMC Markets

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短週期級別價格陷入技術性的超賣，近期走勢主要由情緒面推動為主。 RSI指標位於超賣區間，從過去4個月的走勢來看，指標出現超賣均出現一定程度的反彈修復。因此，價格或反彈至72.3附近。


 
WTI原油 Crude Oil WTI Cash —— 4小時圖（3月16日）
來源：CMC Markets

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受避險情緒推動，黃金昨日在觸及日低1885.9美元/盎司後迅速拉升，日內最高漲至1937.53美元/盎司，漲幅超過50美元。尾盤小幅度回落，截至當前報價1913.6美元/盎司。

黃金近期的走勢主要由避險情緒的推動，與歐美股市整體呈現反比關係。價格連續突破阻力1867，1900關口，目前仍處於強勢週期。因此，價格在1900之上可維持逢低看多的策略，目標關注2月前高1960。

然而，若銀行業的擔憂若在後續不能持續發酵，或導致市場風險情緒的回暖，即造成股市反彈，黃金下跌，債券價格下跌的局面。因此，投資者需時刻關注市場的情緒面的變化。


現貨黃金 XAU/USD Cash —— 4小時圖（3月16日）
來源：CMC Markets

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