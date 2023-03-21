美國股市或將開始新一輪反彈週期

3月20日，美國三大股指集體收漲，道瓊斯指數收漲1.2%，標普500指數收漲0.89%，納斯達克指數收漲0.39%。

在過去的一周中，道指，標普500指數因受銀行股拖累呈現低位盤整態勢，但下跌趨勢明顯緩和，均未再度跌破低點，而納斯達克指數自上週一以來連續四日上漲。在央行出面救市後，投資者的恐慌情緒得以緩和，目前來看金融業的系統性危機發生的概率較低。

上週歐央行無懼銀行業波動再次加息50個基點，明天也將迎來美聯儲的利率會議，若美聯儲繼續加息25/50個基點，對於市場而言是個利好。



核心邏輯為：



美聯儲加息意味著經濟目前仍然強勁，地區銀行業風險可控，經濟基本面未出現明顯惡化跡象，支撐股市上漲。

美聯儲結束加息意味著經濟失去增速，美聯儲不需要通過貨幣政策來抑制經濟，經濟基本面轉弱，將逐步進入通縮，股市下跌。

現在影響股市的走勢將更多參考經濟基本面，這與前一段時間的邏輯並不相同。

此前判斷股市的重要依據是通脹數據，通過參考該數據來判斷美聯儲是否採取更加鷹派的政策打壓市場情緒，因此美聯儲鷹派加息對於股市而言是利空。



而本周若繼續加息則是對市場有信心的體現，對於股市是利好。

因此，股市或將在加息週期結束前整體保持向上反彈的態勢，在加息結束後將正式進入下跌趨勢。

技術分析



標普500指數從日線結構上屬於上行態勢，價格重回5日均線上方，MACD指標0軸下方有形成金叉跡象意味著反轉信號，或促使標普500指數反彈至4080，若突破或進一步上行至2月高點4180附近。

標普500指數 SPX500 Cash —— 日線圖（3月21日）來源：CMC Markets

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道瓊斯工業指數在31400 – 31500遇到較強支撐，昨日指數期貨在盤前一度觸及31440附近，但隨後迅速轉漲，在開盤後進一步拉升。價格重回5日均線上方。價格或在此處企穩並反彈至重要的阻力32700 – 33000，若能形成突破或進一步反彈至33500。

道瓊斯工業指數 DJI Cash —— 日線圖（3月21日）來源：CMC Markets

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納斯達克指數整體表現最強，目前價格延5日均線上漲，MACD在0軸上方形成金叉意味著多頭信號，因此指數或進一步反彈至13000。

納斯達克100指數 NDAQ Cash —— 日線圖（3月21日）來源：CMC Markets

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