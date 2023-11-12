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一週展望：美國10月CPI或降温，中概股財報

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

12 Nov 2023, 19:10

本週重要經濟事件和數據

 
 
美國10月CPI —— 週二
 
美國總體CPI在 6 月份達到 3% 的低點後，過去三個月一直小幅走高，9 月份總體CPI沒有變化，仍為 3.7%。 但核心CPI有所下降。 9 月份核心價格增速放緩至 4.1%，低於 8 月份的 4.3%。 10 月份就業報告弱於預期，使緊縮擔憂有所緩解，而美國零售銷售也有所放緩。 如果10月的CPI如市場預期一般進一步放緩，則可能使美聯儲在12月再次出現暫停加息。由於國際油價在10月的中下旬連續走低，市場預期10 月份美國總體CPI同比放緩至 3.3%，但預計核心CPI同比持平於 4.1%。對於股市的影響，近期的交易邏輯是弱數據利好股市，例如此前弱於預期的就業數據支持股市上漲。若通脹如期降温，或支持股市進一步走高。
 
 
美國零售銷售數據 —— 週三
 
今年美國的消費市場保持着充足的韌性，僅二月和三月零售額出現收縮。 此後，在勞動力市場富有彈性和通脹下降的幫助下，消費者支出不斷增長。 第三季度表現尤為強勁，7 月、8 月和 9 月環比漲幅分別為 0.5%、0.8% 和 0.7%。 10 月份的數據可能顯示支出增長速度放緩，預計環比下降 0.5%，可能的因素在於高利率環境增加居民負債成本，以及超額儲備正在迅速消耗。美國最大的零售商之一Target最近表示，消費者開始削減支出。
 
 
中國10月社會消費品零售總額 —— 週三
 
在消費者支出增長的推動下，中國第三季度GDP環比增長 1.3%。 在第二季度中國的消費數據跌至谷底後， 在第三季度數據呈現回暖，其中7月同比增長2.5%，8月同比增長4.6%，9月同比增長5.5%。 市場預期10月份零售額同比增長7%，反映內需正處於不斷改善的局面，而之前公佈的10月進口數據似乎反映了這一現象，同比增長3%，遠高於預期的-5%，為去年9月以來首次錄得增長。
 
 
中概股財報 —— 週三、週四
 
本週中概股將陸續公佈財報業績。週三，京東、騰訊、小鵬汽車將公佈業績報告。週四，網易、阿里巴巴將公佈業績報告。從內外部環境來看，外部環境美聯儲加息週期可能結束，風險偏好情緒近日持續回暖，市場對明年經濟軟着陸仍具有預期。內部環境上看，中國政府出台諸多政策支持金融市場，政策底或出現。數據方面來看，隨着零售數據的逐步改善，進口數據轉負為正，內需呈現維穩，互聯網企業或受益於電商、廣告、遊戲增值消費的增長。
 
 
 

以下是具體經濟數據和事件：

 
週一：無重要數據和事件公佈
 
週二：中國10月官方製造業與非製造業PMI
           日本央行利率決議
           歐元區10月調和CPI初值（月率/年率）
 
週三：中國10月財新制造業PMI
           美國10月ISM製造業指數
           美國10月ADP就業人數
           美國9月JOLTS職位空缺
 
週四：英國央行利率決議
           美聯儲利率決議
           蘋果Q4財報          
 
週五：美國10月非農就業人口
           美國10月失業率
           美國10月平均每小時工資（月率/年率）
           中國10月財新服務業PMI
           美國10月ISM非製造業指數         
           
 
 

本週重要產品關注

 
 
道瓊斯工業指數 （DJI - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月12日）
 
道瓊斯工業指數上週高位盤整，週五收陽，成功收於34000之上。本週若通脹如期降温或進一步支持道指衝擊35000的阻力。
 
 
WTI原油（Crude Oil WTI - Cash） —— 日線圖

 來源：CMC Markets（11月12日）
 
WTI原油近日連續走弱，價格在75附近企穩，短期或超賣。75為今年5-7月的平台阻力區域，在突破該水平後，此處或形成一定的支撐。價格或反彈至下跌趨勢壓力80附近。
 
 
現貨白銀（XAG/USD - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月12日）
 
現貨白銀近期震盪走肉，價格再次來到22附近支撐，觀察本週價格能否企穩。若止跌或再次有反彈至24的可能性。若形成向下破位，或跌至10月前低20.7。
 
 
美元指數（USDX – Dec 2023） —— 4小時圖

來源：CMC Markets（11月12日）
 
美元指數期貨上週五衝高回落，在105.86附近承壓。本週走勢或取決於零售和通脹數據的表現，若零售數據如預期下降，通脹如預期降温，或使美元指數再次掉頭向下，下方短期目標105.3，跌破該水平或進一步跌至104。


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