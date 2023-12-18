2024大宗商品市場展望

由於今年下半年鐵礦石價格飆升，交易者可能會因此認為2024年於大宗商品而言會是重要的一年。中國政府為支持基建項目出台了刺激措施，可能會為明年大宗商品的繁榮創造良好前景。其實，由於美聯儲的加息週期可能已經結束，金融市場看跌美元的情緒高漲，2024年美元潛在的下行趨勢可能是大宗商品市場廣泛回彈背後的宏觀驅動因素。

雖然投資者可能會因鐵礦石價格上漲而備受鼓舞，但由於中國政府的決策對鐵礦石的價格走勢影響很大，因此大宗商品的整體前景相當黯淡。

世界銀行最新發布的《大宗商品價格展望》表明，大宗商品價格未來兩年會出現下跌。

世界銀行表示，雖然全球各地多起衝突仍在持續——主要包括烏克蘭戰爭和近期中東地區的戰火，但大多數大宗商品市場的表現卻驚人得樂觀，因此世界銀行認為大宗商品的前景稍有頹勢。

雖然世界銀行預測全球大宗商品市場——尤其是石油——不會受到過多幹擾，但仍保持開放的態度，並警告稱：如果目前以色列-加沙的局勢升級為範圍更廣的地區性戰爭，那麼上述所有預測都將被推翻。

這裏還需注意的是，全球經濟若受戰爭影響而放緩，也會為大宗商品帶來下行風險。

因此，受到地緣政治不確定性因素的影響，2024年的大宗商品前景喜憂參半。

油氣或將持續面臨下行壓力



由於中東局勢緊張，石油和黃金等關鍵大宗商品存在相當大的風險溢價。隨着全球經濟放慢步伐，特別是中國經濟放緩、美國石油產量創歷史新高，油價可能在2024年全年持續下跌。而由於貴金屬通常在出現危機時會被視為避險資產，因此黃金價格可能仍然對於地緣政治緊張局勢較為敏感。

除石油外，天然氣是自2021年2月俄烏戰爭開始以來導致通脹激增的一大原因。但由於2023年天然氣產量創紀錄並實現了更高的庫存水平，因此天然氣價格出現大幅下跌。考慮到天然氣的需求存在週期性，且預計需求將隨着北半球進入冬季而有所增加，因此天然氣價格在2024年年中之前將維持在高位，此後會出現下跌。

在清潔能源轉型的過程中，運輸業向電動汽車（EV）轉型的步伐加快，因此進一步降低對化石燃料的需求，也會給油氣價格帶來潛在的下行壓力。

據國際能源署（IEA）的數據顯示，石油、天然氣和煤炭在所有能源中所佔比例為80%左右，較2010年的87%有所下降。大多數化石燃料企業都在尋找儘快脱碳的方法。

隨着各國政府採取更多行動應對氣候變化，化石燃料行業可能面臨更為嚴格的監管，因此對化石燃料的需求預計將進一步下降。

關鍵礦產和工業金屬的走勢可能由電動汽車需求量決定

就澳大利亞關鍵礦產的主要出口情況而言，電動汽車的日益普及將不斷推高對電池中所需的鋰和鈷這兩種礦產的需求。聯邦政府近期決定將關鍵礦產補貼增加一倍至40億澳元，此舉可能會進一步推動前述趨勢。

電動汽車市場呈指數級增長。根據IEA的數據顯示：在2022年銷售的所有新車中，電動車佔比為14％。考慮到特斯拉表示計劃在未來7年內（到2030年前）大幅提高產量，電動車的佔比很可能會繼續增加。

關鍵礦產供應受限。世界上許多大規模礦藏都位於存在地緣政治風險的國家。由於澳大利亞是世界主要礦產生產國之一，同時不受地緣政治的影響，因此很可能發揮關鍵作用。

然而，隨着供應量增加、國內需求減弱，中國仍然存在下行風險，可能繼續拖累關鍵礦產價格。由於在中國供應過剩，碳酸鋰現貨價格在11月初跌至兩年低點。取決於中國經濟復甦的軌跡，這一趨勢可能會延續到2024年初，至供應恢復平衡時結束。

CarGurus近期報告顯示，47%的買家在今年早些時候表示下一輛車不會購買電動汽車，因此電動汽車的需求可能已經達到了週期性高峯。這不僅會對關鍵礦產形成負面影響，還會影響關鍵工業金屬，尤其是銅和鋁。



宏觀局勢發揮關鍵作用

全球增長前景以及各國央行在長期緊縮政策後是否成功抑制通脹等因素也可能會對2024年的大宗商品市場造成影響。根據目前的經濟形勢來看，各國央行可能已經藉助加息實現了目標，同時在各自經濟體中實現了“軟着陸”。這可能導致美元進一步走弱，大宗商品價格整體上升。

但若通脹維持在相對較高的水平或開始再次攀升，利率可能會在更長時間內保持較高水平，從而降低工業金屬（通常是銅和鐵礦石）的需求和價格。



