一週展望：日本央行利率決議、美國11月PCE

本週重要經濟事件和數據

日本央行利率決議—— 週二

本月早些時候，日本央行行長植田和男表示，央行可能會考慮擺脱負利率政策的途徑。 隨着交易員削減日元空頭頭寸，以及美聯儲轉鴿，美元兑日元匯率一度下跌至141附近。 但近期有報道稱負利率可能持續存在，考慮到日本第三季度GDP收縮了0.7%， 12 月份政策改變的可能性不大。並且2023年日本全年通脹和工資並沒有呈現明顯增長趨勢，隨着2024年全球經濟的下行壓力增大，世界其他主要央行似乎已結束加息週期並開始考慮降息，日本加息的門檻可能仍然很高。

歐元區11月CPI終值 —— 週二

11月的總體CPI初值從 10 月份的 2.9% 降至 2.4%。 這一數值支持了歐洲央行在上週四維持利率不變的決定。 11 月最終 CPI 數據可能會印證 2.4% 的初步預測，並有可能為 2024 年初通脹回落至 2% 鋪平道路。展望未來，歐洲央行面臨的主要挑戰將是説服市場認為它不會在第一季度開始降息。 除了總體數據外，歐元區的核心通脹也在放緩， 11 月的核心CPI初值同比降至 4.2%，最終數據預計無明顯變化。 在考慮降息時，拉加德更加強調核心通脹。

中國1年期與5年期LPR利率 —— 週三

因12月15日央行在開展短期公開市場逆回購操作和1年期MLF續作時對中標利率維持不變，市場預期本週央行公佈的1年期與5年期LPR利率將分別維持在3.45%和4.2%不變。這也意味着LPR利率或連續四個月按兵不動。隨着當前數據的疲軟以及特殊債的發行，預計明年在美聯儲可能降息的背景下，貨幣政策仍有調整的空間。

美國11月PCE —— 週五

隨着美聯儲上週將利率維持在 5.25% 至 5.5% 的範圍內，交易員和投資者正在調整他們對美聯儲何時開始降息的押注。 備受關注的核心PCE指數的最新數據將有助於他們的思考。 10 月份，美聯儲首選的通脹指標從 9 月份的 3.7% 放緩至 3.5%，為 2021 年 6 月以來的最低水平。對 11 月份數據的預期表明，核心PCE同比預期將進一步放緩至 3.4%。總體PCE同比預期放緩至2.8%。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：無重要數據和事件公佈

週二：日本央行利率決議

歐元區11月CPI終值

週三：中國1年期與5年期LPR利率

英國11月CPI（月率/年率）

美國11月成屋銷售總數年化

週四：美國第三季度時機GDP年化季率終值

美國第三季度時機個人消費支出季率終值

週五：日本11月CPI（月率/年率）

美國11月核心PCE物價指數（月率/年率）

本週重要產品關注

來源：CMC Markets（12月18日） 納指100在降息75個基點的預期下被充分計價，上週大幅上漲。技術面上或測試雙頂壓力，且價格脱離5周均線過多或面臨修復可能。目前已不適合過分追高。 德國40指數（DAX 40 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月18日） 德指自11月的低點14600附近一路上漲，漲幅超過2000個點，與疲弱的經濟基本面形成了鮮明對比，該漲勢反映了歐洲央行在抑制通脹方面的顯著成果，市場對降息進行了計價。技術面上漲幅過大，MACD指標出現高位背離死叉。在過去的幾個交易日陷入盤整，或面臨修復可能。

澳元兑美元（AUD/USD - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月18日） 澳元兑美元關注上方重要阻力0.6715，若形成突破或進一步上行至0.689。反之或有回落至0.655的可能性。

西德克薩斯原油（Crude Oil WTI - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月18日） WTI原油在67.5附近獲得支撐，在過去的幾個交易日走高。重回5日均線之上，後續歐佩克的進一步減產和美聯儲降息預期或支撐油價。MACD指標出現連續金叉背離。預計或出現短期反彈行情。



