鮑威爾放鴿，道瓊指數創歷史新高，後市如何看待？

聯準會在12月的會議上將聯邦基金利率目標區間維持在 5.25-5.5% 不變。 其貨幣政策聲明對經濟成長的描述進行了更新，承認經濟成長已從第三季的強勁成長中放緩，對通膨的描述也進行了更新，承認通膨在過去一年有所緩解，但仍 處於高位。



儘管最近金融狀況有所緩和，但該聲明仍保留了 11 月聲明中添加的對金融狀況收緊的認可。 聲明再次指出，金融和信貸狀況收緊可能會影響經濟活動、就業和通膨，但這些影響的程度仍不確定。



聯準會更新的點陣圖預測顯示利率中位數將在2024年降息75個基點至4.6%，2025年降息100個基點，2026年降息75個基點，長期利率預計在2.5%。

鮑威爾新聞發布會的發言

鮑威爾在新聞發布會上表示利率正處於或接近其峰值，而聯準會可能不會進一步升息，如果條件合適，聯準會準備進一步收緊貨幣政策。

鮑威爾表示聯準會在會議上討論了降息的時機，這是近幾次會議中首次出現該說法。 目前沒有證據證明美國經濟陷入了衰退，因當下勞動市場數據仍然火熱，但不排除明年經濟衰退的可能性。 從目前來看美國通膨雖然放緩但仍過高，整體物價水準仍沒有下降。 鮑威爾同時表示，不會等到通膨回落至2%再考慮降息，原因是可能會落後。

鮑威爾發言後市場的反映

因市場對明年或將產生的75個基點的降息進行了提前的計價，美國三大股指大幅上漲，道指創歷史新高至37095點，標普500與納指均刷新年內高點。 美元指數大幅下跌創11月29日以來低點。 10年期美債殖利率跌破4%。 黃金重回2000上方。



鮑威爾的鴿派發言將市場樂觀情緒推向了高潮，然而市場並未對降息的前置條件（經濟下行或衰退）進行計價。 在指數創新高後，我們仍認為指數在2024上半年或面臨深度修正的風險，投資人應該耐心等待倒車接人的機會。



道指日線等級陷入超買，短線脫離5日均線過高或面臨震盪修復的可能性，下方支撐關注35950。

道瓊工業指數 （DJI Cash） —— 日線圖資料來源：CMC Markets（12月14日）



