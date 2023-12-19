日本央行持續維持鴿派寬鬆政策，結束負利率預期落空。

日本央行政策分析

在12月19日的日本央行貨幣政策會議上，管理階層對目前政策並無明顯調整，即維持長期公債殖利率上限在1%不變、資產購買計畫和前瞻性指引。



日本央行在10 月的貨幣政策會議上決定提高YCC 的靈活性，將日本國債收益率波動區間1% 的上限改為更軟的“參考”，並暫停10 年期國債的每日固定利率購買計劃 。 本次會議在YCC政策上維持不變。



前瞻性指引也維持不變，日本央行表示將耐心地繼續實施貨幣寬鬆政策，同時靈活應對經濟活動、物價以及金融狀況的發展。 並且表示如果有必要，將毫不猶豫地採取額外的寬鬆措施。



日本央行對經濟和物價評估中的個別項目進行了一些小幅修正，但整體前景保持不變。 具體來說，其聲明維持了「日本經濟溫和復甦」的觀點。 從個別項目來看，私人消費由「平穩、溫和成長」小幅下調至「持續溫和成長」。 其措詞的變化反映了年化GDP在第三季收縮2.9%，為今年以來首次，也是2020年第二季疫情爆發以來的最大收縮幅度，反映了全球經濟放緩前景對復甦帶來的不確定 性。 公共固定投資也從「適度成長」下調至「基本持平」。 除其他項目外，日本央行對資本支出的評估保持不變，為“適度增長”，對就業/收入的評估為“適度改善”。 在通膨方面，央行將核心CPI通膨評估從「一直在2.0-2.5%範圍內」調整為「最近在3%左右」。 日本央行並未修改其對風險因素的看法，重申「有必要適當地關注金融和外匯市場的發展及其對日本經濟活動和物價的影響」。

日本央行政策對市場的影響

受日本央行鴿派聲明的影響，日經指數一度上漲超1%，再度回到33,000之上。 日經指數自11月下旬以來始終處於震盪走弱的情況，未像其他主要股指在美聯儲轉鴿的預期下持續走強，主要因市場普遍預期日本央行將在12月會議上刪除此前的寬鬆措辭， 並在聲明中變成鷹派，以在2024年退出負利率政策前充分做好指引。



目前日經指數在三角震盪區間中活動，投資人可等待右側突破機會。

日經225 （Nikkei 225 Cash） —— 日線圖

資料來源：CMC Markets（12月19日）

美元兌日圓連續三個交易日出現反彈，並重新回到上行通道之中，141或為現階段的支撐。 RSI與MACD均有底背離跡象，不排除價格進一步反彈至阻力146.5附近。

日本央行貨幣政策未來的方向

美元兌日圓 （USD/JPY） —— 日線圖資料來源：CMC Markets（12月19日）

日本央行行長植田和男將於今天晚些時候召開新聞發布會，或圍繞以下幾點進行討論，1）自10 月份展望報告以來日本央行對經濟和物價評估的變化；2）海外經濟形勢的評估 （經濟降溫，通膨下行，全球央行降息預期上升等）；3）明年的升息潛在訊號以及滿足升息的條件。



除此之外，我們還需要關注週五公佈的日本CPI數據，市場預期全國CPI年將放緩至2.7%，這也可能是自2022年8月以來首次錄得3%以下。 自今年2月以來，日本在日圓貶值的背景下在第一季度出口一度攀升，這也一定程度上推升了通脹，然而進口從今年4月開始持續錄得負增長，反映了國內需求在日 元大幅貶值下的疲軟，並拖累了通膨。 隨著出口成長在後續月份的放緩，日本通膨在今年停滯不前，始終處於3-3.3%的區間內，未像2022年一樣持續維持著成長動能。 這也導致了日本央行在政策指引上的謹慎態度。



若本週的CPI數據如預期放緩，這也使日本央行在結束負利率的態度上更加謹慎，升息的時間節點可能比市場普遍的預期更晚。







