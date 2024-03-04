鋰礦股票未來數月能否反彈？

雖然鋰礦需求和價格在2023年一路下跌，但2024年鋰礦行業有望復蘇。以下為您選取了幾支值得關註的鋰礦股票。

為優化自身資產負債錶，Pilbara Minerals已停發季度分紅。

由於電動車轉型放緩，雅保已下調2030年的需求預測。

考慮到鋰行業的“周期性”，贛鋒鋰業發出了盈利警告。

Pilbara 分紅暫停股 由於鋰價走低，Pilbara Minerals（PILS:XA）2024財年上半年利潤暴跌78%，隨後暫停了分紅。該公司董事總經理兼CEO Dale Henderson在2月22日的財報中錶示：“為優化公司資產負債錶，我們已採取審慎的措施進一步保護資本，措施之一就是停發中期分紅。”截至今年2月26日，Pilbara Minerals的股價近一年跌幅為2.3%。

雅保 需求預測下調股

由於歐美電動汽車轉型速度放緩，Albemarle（ALB）已下調2023年的需求預測。據《金融時報》報道，目前該公司預測未來將需要330萬噸鋰碳當量，低於此前370萬噸的預測量，降幅約為10%。雅保鋰業務總裁Eric Norris嚮《金融時報》錶示：“部分（電動車）型號有所推遲，主要集中在北美地區，因此拉長了美國（電動車）的普及時間。”雅保過去一年的股價跌幅為51.2%。

Piedmont Lithium 運營成本股

Piedmont Lithium（PLL）上周同意以3940萬美元左右的價格出售其持有的Sayona Mining（SYA:AX）股份，借此優化自身資產負債錶。此次出售不會影響該公司在Sayona Quebec持有的25%的股份。Sayona Quebec專註於擴大北美地區的鋰產量。今年2月，Piedmont宣佈稱，考慮到鋰價下跌，該公司將裁撤27%的員工，以此降低運營成本。過去一年間，Piedmont公司股價跌幅為80%。

贛鋒鋰業 利潤警告股

今年1月，贛鋒鋰業（002460:SZ）發佈了盈利預警，錶示“受鋰行業周期性影響，終端需求增速放緩，鋰鹽產品價格大幅下降”。據估算，該公司2023年凈利潤跌幅在70%-80%之間，約合人民幣42億-62億元。過去一年間，贛鋒的股價跌幅為48.8%。

智利礦業化工 初創投資股

智利礦業化工（SQM）上周宣佈其投資部門SQM Lithium Ventures將嚮英國初創公司Altilium投資940萬美元，專註於為汽車供應鏈脫碳。智利礦業化工的CEO Carlos Diaz在新聞稿中錶示：“通過此次投資，我們可以為新的電池供應鏈增加價值，同時維持可持續的資源消耗、用水和碳足跡水平。”過去一年間，該公司的股價跌幅為45.5%。

投資鋰行業的另一條路徑 Global X Lithium & Battery Tech ETF

截至今年2月23日，Global X Lithium & Battery Tech ETF（LIT）持有上述五家公司的股票。截至1月31日，材料在該基金的投資組合中佔比為46.6%，信息技術、工業、非必需消費品和能源緊隨其後，分別佔19.7%、18.1%、14.1%和1.5%。到2月23日為止，該基金近一年跌幅為30.8%，近半年跌幅為24.2%。

截至今年2月26日，Amplify Lithium & Battery Technology ETF（BATT）持有雅保、贛鋒、Pilbara和智利礦業化工的股票。到去年12月31日為止，電池技術和電池組件在該基金的投資組合中分別佔到23%和9%，電動車佔比為20%，鎳和鋰佔比分別為15%和14%。該基金近一年跌幅為27.2%，近半年跌幅為23.4%。



