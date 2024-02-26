2024年清潔能源股前景如何？

在去年12月召開的第二十八屆聯合國氣候變化大會（COP28）上，各國政府首次承諾將減少化石燃料的使用。雖然對於可再生能源股而言，過去一年的全球宏觀經濟形勢不容樂觀，其中風電行業承壓尤其嚴重，但2024年局勢可能會有所好轉，太陽能行業尤其如此。

雖然風電股票在2023年錶現不佳，但美國推出的《通貨膨脹削減法案》卻為太陽能股帶來了利好。

據德勤的數據顯示，該法案出臺後，太陽能領域獲得的已宣佈投資額為920億美元，其中實際投資額達520億美元。

Heliogen的股價在2023年的漲幅高達187%。

Triodos投資管理公司的基金經理Arjan Palthe在去年11月發文錶示：“可再生能源公司的股票併不受歡迎。”

Palthe指出，MSCI全球替代能源指數自2023年初以來不斷下跌，同時清潔能源股也錶現不佳，均體現出市場併不看好替代能源和清潔能源的未來發展。

但Palthe認為，此種消極情緒併不合理。這些股票“具有很強的影響力，明確符合目前嚮可再生能源的轉型趨勢，而且長期前景嚮好”。

但如今，嚮可再生能源的轉型也步履維艱。轉型路上的主要阻礙包括：高利率（導致新項目的資金借貸成本隨之上升）、通貨膨脹（推高了新項目成本），以及近期出現的能源價格下跌（壓縮了利潤空間）。

Palthe認為這些因素對風力渦輪機制造商的影響尤為明顯。由於項目難度增加、積壓量大，併且考慮到近期成本上升，導致項目簽訂時設定的價格過低，因此西門子能源（SMNEY）等公司不得不獲取德國政府提供的國家擔保。

相較之下，太陽能制造商形勢較為樂觀，部分要歸因於美國2022年推出的《通貨膨脹削減法案》。 Palthe認為，得益於該法案中提出的激勵措施和稅收抵免規定，First Solar（FSLR）公司“在美國每生產1GW的太陽能闆，即可獲得幾百萬美元的資金。”

考慮到目前的不利因素大多集中於個別企業或行業，因此Triodos認為可再生能源行業過去一年遭遇的坎坷不過是一時的挫摺。各國政府仍在繼續支持能源轉型，轉型也還有很長一段路要走，因此“必然會為行業未來的盈利能力和業績錶現提供支撐”。

太陽能行業的亮點

德勤的研究還指出，可再生能源行業面臨著兩極分化的趨勢。

德勤在《2024年可再生能源行業展望》中錶示，2023年1月至8月，美國公用事業級的太陽能新增裝機容量為9GW，同比增加36%，增速高於其他可再生能源。同期風電新增裝機容量僅為2.8GW，同比下降57%。

整體而言，可再生能源的產能將在2024年有所上升。根據德勤的報告顯示，美國能源信息署預測今年年內可再生能源部署規模將增至42GW，增幅為17%，併將佔到美國發電總量的近1/4。

美國的新能源行業今年將受到幾大趨勢的影響，其中首要影響就是《通貨膨脹削減法案》和《基礎設施投資和就業法案》等監管規定的出臺推動投資水平突破新高。目前，《通貨膨脹削減法案》中規劃的資金僅有10%已經撥付，而德勤預計2024年資金將陸續到位。迄今為止，在相關法案的帶動下，公用事業級的可再生能源項目已獲得2270億美元的投資，其中1000億美元已經落實。

太陽能行業從上述法案中獲益最多；據德勤統計，太陽能行業獲得的已公佈投資額為920億美元，實際投資額為520億美元。

化石燃料會成為歴史嗎？

去年12月，第二十八屆聯合國氣候變化大會（COP28）在迪拜召開。會上各國政府均同意採取一繫列措施應對氣候變化，併承諾到2030年將可再生能源的產出增加兩倍。

Equinor（EQNR）公司的CEO Anders Opedal嚮路透社錶示，該計劃“是可以實現的，但仍有一些問題需要解決”，例如許可發放、租賃和電網連接等。如需在2030年前將可再生能源發電量增加兩倍，那麽太陽能的產能就要達到11,000GW，比彭博新能源財經預測的9,000GW還要高出20%。

據英國《金融時報》報道，COP28協議的早期草案中併未提及逐步淘汰化石燃料的承諾，引發了與會者的強烈反對，認為沙特阿拉伯等石油國家擾亂了峰會目標。在最終決議中，各國承諾開始減少化石燃料用量。路透社稱此項決議“旨在嚮投資者和政策制定者釋放強有力的信號，即全球團結一致，渴望淘汰化石燃料”。

Heliogen照亮前路

雖然擴大太陽能發電量有助於減少全球化石燃料的使用，但我們仍需不斷創新，才能提高其效率和使用範圍。

Heliogen（HLGN）公司位於太陽能創新的最前沿。與傳統的太陽能光伏發電不同，Heliogen使用人工智能引導巨型鏡面（即定日鏡），將太陽能定嚮至接收器處，產生大量熱量。該操作可儲存能量，或將其轉化為蒸汽或氫氣，為脫碳難的行業提供了新思路。

Heliogen推出的獨家閉環軟件未來也可供其他公司使用，優化定日鏡的定位。據桑迪亞國家實驗室旗下的國家太陽能熱試驗設施進行的一項實驗錶明，該軟件可以將跟蹤誤差降低至0.33mrad，遠超1.0mrad以下的項目目標。

Heliogen公司的CEO Christie Obiyaya在一份新聞稿中錶示：“這一進步有助於擴大我們專有技術的使用範圍，可用於政府、工業、現有及新推出的太陽能項目，進而推動脫碳難的行業逐步去碳。”

可再生能源的投資之道

可再生能源行業在2023年呈現的兩極分化趨勢，在相關股票的錶現中也可見一斑：太陽能股呈上行趨勢（部分增幅較為顯著），而行業整體股票以及風能相關股票的價格則有所下跌或維持平穩。

2023年，Heliogen和First Solar的股價增幅分別達到186.5%和15%，而西門子能源的股價則下跌29.7%。Equinor主營石油和天然氣業務，也大力投資於離岸風電，股價跌幅為0.8%。

由於項目成本和個別項目的可變性較高，因此投資某特定可再生能源相關的股票涉及的風險等級較高。若投資者既看好某行業，又不想寄希望於個別公司，可以考慮投資行業ETF。

例如，iShares Clean Energy ETF（ICLN）所追蹤的指數與全球清潔能源企業股票相關。截至去年12月29日，ICLN基金投資組合中First Solar的比重最高，佔8.4%。該基金2023年跌幅為20.4%。



