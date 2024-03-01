文摘：方舟投資《Big Ideas for 2024》——重點摘要

方舟投資發佈的《Big Ideas for 2024》（《2024重大創意》）報告中指出，如今是科技融合的黃金時期，“人工智能（AI）、公共區塊鏈、多組學測序、能源儲存和機器人等五大主要技術領域正在進行合併，有望改變全球經濟活動。”

全球實際GDP的增速在過去125年間平均維持在3%左右，而這一趨勢的興起可能在2030年前將GDP增速提高至7%。

方舟投資認為，若將投資策略對准這些最具變革意義的領域，則能獲得超高水平的回報。“到2030年，顛覆性創新股在全球股市中的價值佔比有望從16%躍升至60%。”（方舟投資對“股市價值”的計算和預測均包含公共區塊鏈行業。）

人工智能（AI） 人工智能（AI）是技術融合的關鍵所在。 方舟投資的創始人、CEO兼首席投資官Cathie Wood在接受OPTO Sessions採訪時錶示：“AI正在催化其他技術併加速技術發展。” 方舟投資發佈的報告指出，技術發展的增速遠超預期，如今已極大地提高了知識工作者的工作效率。生成式AI程序在撰寫文本、生成圖像、通過考試、處理各類知識任務方面的性能正在快速提升。 舉例而言，2023年推出的GitHub Copilot等生成式AI協助工具已能顯著提高軟件開發人員的開發效率。據Github的數據顯示，使用GitHub Copilot的編碼人員工作效率會提高2.2倍。 同樣，使用生成式AI也可讓顧問的工作效率提高1.25倍。針對排名前50%和後50%的顧問，使用生成式AI工具可分別將其工作質量提高1.17倍和1.43倍——也即生成式AI對於錶現不太理想的人員更加有用。 AI模型的優化速度也已超出了先前的預期。 雖然摩爾定律認為微芯片上的晶體管數量大約每兩年會增加一倍，但英偉達芯片性能的增速已超出摩爾定律的預測。同時考慮到Chinchilla Optimal Scaling等優化算法的加持，方舟投資預計AI的訓練性能在2024年將提高5倍。

同時在2030年前，訓練AI模型的成本每年的降幅預計將達到75%。

根據方舟投資的測算，若假設到2030年，員工工作效率將提高4.5倍，且AI軟件供應商可以從AI軟件產生的價值中獲利10%，那麽AI應用程序的潛在市場總值將達到13萬億美元。

公共區塊鏈 加密貨幣 加密貨幣——尤其是比特幣——是方舟投資最青睞的資產類別之一。過去七年中，比特幣的回報錶現高於其他所有資產類別，年均復合增長率為44％，而所有資產類別的總體增長率僅為5.7％。

比特幣投資的一大特點在於比特幣與其他資產類別的相關性較低。

自2023年1月至12月，在0-1的範圍內進行測算，比特幣與其他資產類別的平均相關度為0.27，僅高於大宗商品和黃金的數值（兩者各自的相關度分別為0.21和0.25）。

相比之下，債券、房地產、股票和新興市場與其他資產類別的平均相關度分別為0.35、0.53、0.53和0.49。

正因為相關度較低，越來越多的人可能會提出將比特幣作為避險資產。

一些專家錶示，比特幣還可用來對沖通脹。方舟投資在報告中指出，矽谷銀行倒閉引發一連串危機後，投資者紛紛投嚮比特幣的懷抱。

Wood在與OPTO Sessions的採訪中也錶示，這也給“金融行業敲響了警鐘”，讓其意識到了比特幣作為資產類別的重要性。

Wood還錶示，雖然過去投資者將比特幣歸為高風險資產，但得益於上述用例的推廣，比特幣正在轉型成為可靠的避險資產。

Wood在今年1月接受CNBC採訪時稱，她認為到2030年，比特幣的價格起碼將達到60萬美元，若出現牛市，則可能暴漲至150萬美元。

區塊鏈領域的其他關鍵賽道：​

“到2030年，智能合約網絡產生的費用可達到4500億美元。”

“數字錢包的垂直軟件業務收入可達230億美元。”

多組學測序

精准治療

據方舟稱，AI、CRISPR基因編輯和新測序技術為精准治療的研發帶來了更高的回報，同時可為過去無法治愈的疾病提供治療方法。

方舟投資認為，雖然在過去25年間，新療法的投資回報呈下降趨勢，但隨著新的治療模式和研發手段的出現，投資回報有望止跌回升。

此外，精准治療還可用於治療過去無法治愈的疾病。

例如，CRISPR-Cas9等基因編輯藥物或可治愈鐮狀細胞病等罕見遺傳性疾病。過去，鐮狀細胞病可通過治療手段進行緩解，但無法有效治愈。去年12月，美國食品和藥物管理局（FDA）批准了首款治療鐮狀細胞病的基因編輯療法。

根據方舟投資的估算，若醫學界能為所有遺傳疾病開發出可治愈疾病的精准療法，那麽在未來50年內可創造15萬億美元的價值（主要體現在藥物使用、住院和門診疾病管理等直接成本支出的降低）。

方舟投資的研究錶明，就專註於精准治療的企業而言，其企業價值在未來七年內的年增速將達到28%，從2023年的約8200億美元增長至2030年的4.5萬億美元左右。

多組學測序領域的其他關鍵賽道：​

多組學測序工具可將每款新藥的研發成本降低25%。

若與AI和自動化技術相結合，還可進一步加速新藥研發速度。

能源儲存 電動車 隨著電池成本的下降，電動汽車的普及度也在不斷提高。 方舟投資預計，電動車的需求將在2023年到2030年間持續上升，每年增幅為33%，而電動車同期銷量可從1000萬臺增加至7400萬臺。方舟投資還指出，若自動駕駛出租車平臺能夠蓬勃發展，那麽電動車在2030年所有機動車銷量中將佔據95%-100%的份額。

萊特定律指出，單位電池量每增加一倍，電池成本將下降28%。

根據該定律，電動車如今的價格正在逐步與同類內燃機汽車持平。

我們還可根據萊特定律推斷出：電動汽車的充電速度將隨時間的推移逐步增加；過去五年，電動車的充電速度已經增加了近三倍。方舟投資預計，充電速度的提高可為未來五年的發展奠定基礎；到2027年，只需充電4分鐘即可續航200英裏（約合322公裏）。

由於充電時間長是電動車普及的主要障礙之一，因此縮短充電時間也是目前電動汽車制造商的主要關註點。方舟投資還指出：“隨著電動汽車充電速度逐步縮短至可接受的範圍內，制造商可能還會優化自動駕駛、安全和娛樂等其他功能。”

根據上述趨勢，電動汽車在未來幾年內將搶佔內燃機汽車的市場份額。由於傳統汽車制造商的業務模式難以根據內燃機汽車需求的下降進行快速調整，因此傳統汽車制造商承壓嚴重。

機器人

方舟投資認為，AI和硬件的融合將使通用機器人成為可能。 機器人技術成本的不斷下降也推動了相關需求的增加。據方舟投資估算，機器人的單位銷量每增加一倍，其同期成本均下降了50％。

同時，機器人的效率也在提高。方舟投資的數據顯示，2022年，工業機器人每小時可拾取、放置的物品數已超人工水平。方舟還錶示，工業機器人的效率“上限仍然有待發掘”。

隨著機器人的性能改善、成本下降，企業也越來越密集地對其展開部署。越來越多的機器人正在“將人類從繁瑣的體力勞動中解放出來”。以電商巨頭亞馬遜（AMZN）為例，亞馬遜部署的機器人數量即將與該公司的員工人數齊平，可能很快就會超過其員工人數。

考慮到工業機器人生產效率的提升，以及家用機器人為用戶所省時間對應的潛在價值，方舟投資預計通用機器人每年可創造24萬億美元的收入。

機器人領域的其他關鍵賽道：​

自動駕駛出租車平臺結合了電動車、AI和機器人技術，在未來五到十年內可創造28萬億美元的企業價值。

到2030年，全球自動配送業務的收入可達到9000億美元。

在可重復使用運載火箭的加持下，高超音速飛行行業的市場規模在2030年可達350億美元。

未來七年，3D打印業務的收入預計將以每年約40%的速度增長，從如今的180億美元增長至2030年的1800億美元。



