雖然電動車近期的需求正在降溫，但長期投資形勢仍然維持不變。本文為您選取了幾支值得關註的電動車股票，助您把握電動車行業的投資機遇。

小鵬汽車的飛行概念車在本月於拉斯維加斯舉辦的消費電子展上亮相。

特斯拉

投票控制權股

特斯拉（TSLA）的CEO Elon Musk雖然制定了宏大的人工智能（AI）計劃，但錶示希望在計劃落實前提高自己的持股份額。Musk在X平臺上發文錶示，他希望能獲得約25%的投票控制權，“既能獲得足夠的影響力，也不至於一人獨大”。如果這一訴求未能得到滿足，Musk錶示可能不會在特斯拉內部打造AI產品。特斯拉是電動車行業的頭部企業，去年第四季度的汽車交付量為484,507臺，2023年全年交付量約為180萬臺。

比亞迪

AI繫統股

比亞迪（BYDDY）上周推出了AI智能車載繫統——璇璣。比亞迪在新聞稿中錶示，璇璣繫統可“實時無縫感知車內外的環境變化……提升駕乘安全性和舒適性”。該公司還在2024比亞迪夢想日活動中宣佈計劃投資50億人民幣，在全國各地打造全地形專業賽車場。2023年第四季度，比亞迪的電動車銷量首次超越特斯拉。

小鵬汽車

飛行汽車股

小鵬汽車（XPEV）旗下子公司小鵬匯天在本月於拉斯維加斯舉辦的消費電子展上展出了旗下的飛行概念車。據相關新聞稿介紹，該電動垂直起降飛行器（eVTOL）將於2024年第四季度開放預訂，併於2025年第四季度開始量產交付。小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地錶示：“未來出行不僅局限於汽車。無論人們想駕車、開飛機還是以其他方式出行，我們都致力於讓其成為可能。”自今年年初以來，小鵬汽車的股價已下跌36%。

大眾汽車

自動充電股

大眾汽車（VWAGY）旗下的德國軟件子公司Cariad與德國博世（BOSCHLTD:NS）在消費電子展上宣佈達成合作，共同展開電動車充電繫統的測試。雙方希望未來繫統能夠“引導電動車停至配備充電樁的空車位，通過充電機器人進行自動充電，無需駕駛員介入。”大眾汽車曾於2020年12月推出過充電機器人原型車，旨在解決獨立充電貴的問題。

Stellantis

汽車租賃股

歐州大型租車公司SIXT已嚮Stellantis（STLA）訂購250,000臺汽車。該公司於去年12月已停止與其關鍵供應商特斯拉的合作。雖然這筆訂單中電動車的比例不高，但SIXT公司計劃到2030年將旗下70%-90%的汽車更換為電動車。Stellantis的CEO Carlos Tavares在新聞稿中錶示：“Stellantis正在轉型成為一家可持續出行科技公司”，而此次合作將“是我們未來幾年內的終極試駕和一大關鍵檢查點。”

投資電動車的另一條路徑

The Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

截至今年1月22日，The Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF（DRIV）持有特斯拉、小鵬汽車、大眾汽車和Stellantis的股票。到去年12月31日為止，非必需消費品和信息技術在該基金的投資組合中佔比分別為36.5%和29%，工業和材料佔比分別為17%和11.7%，消費者服務和能源佔比均在10%以下。截至今年1月23日，該基金近一年漲幅為1.4%，近半年跌幅為12.5%。

The KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF（KARS）目前持有比亞迪、特斯拉、大眾汽車和小鵬汽車的股票。到去年12月31日為止，非必需消費品在該基金的投資組合中佔比為43.6%，工業和材料佔比分別為25.4%和22.6%，信息技術佔比為6.2%。該基金近一年跌幅為32.9%，近半年跌幅為33.6%。