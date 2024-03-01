駕馭誘惑：如何避免過早做空

無論是想在市場上行期間做空，還是在股價漲勢強勁時逆勢而動，散戶投資者往往面臨著波譎雲詭的形勢。逆勢而動的策略看似激動人心，但如果一時沖動，則可能損失慘重、錯失良機。截至撰稿時，在CMC Markets平臺上追蹤納斯達克表現的「納斯達克100-現金」合約中，空頭頭寸的價值占比達到73%。

*截至2024年2月27日CMC Markets平臺上所有客戶的頭寸價值。

來源：CMC MARKETS差價合約交易平臺（2024年2月27日）

目前做空納斯達克的策略是否明智仍有待觀察。但從風險管理的角度來看，交易者應警惕過早做空的風險。

過早做空的原因

交易者之所以陷入過早做空的陷阱，往往存在幾大原因。其中一個常見的誤區就是過分依賴技術指標。雖然相對強弱指數（RSI）、平滑異同移動平均線（MACD）等指標可幫助識別潛在的逆轉趨勢，但在市場漲勢強勁期間也可能會誤導交易者。在股價強勢上漲時，超買信號可能會持續很長一段時間，導致交易者過早地買入空頭頭寸。

過早做空的另一大誘因是交易者未能準確評估當前趨勢的強度。經驗不足的交易者可能會把市場中的小幅修正或盤整誤當作是趨勢反轉的信號，進而過早地做空市場。若對趨勢分析缺乏深刻的理解，未能準確衡量趨勢強度，那麽交易者可能無法把握做空的恰當時機，在市場持續上行的情況下錯失潛在收益。

心理偏見也是交易者過早做空的一大原因。在錯失恐懼癥（FOMO）和渴望逆勢而動的心理驅使下，交易者的判斷力可能會受到影響，無視當前上行趨勢的強度究竟如何。當交易者看到價格穩步上升時，可能會產生FOMO情緒，擔心錯失潛在收益，因而倉促做空。這種不隨大流的心態可能會導致交易者忽視上行趨勢仍將持續的信號，過早做空市場。

此外，散戶交易者存在做空時間過長的傾向。若不采取恰當的風險管理措施，可能會加重損失。盡管做空後股市並未立即轉向，但部分交易者仍傾向於持有空頭頭寸，盼望能迎來逆轉，不過往往未能如願。由於沒能及時止損，交易者可能會面臨更慘重的損失，因此也凸顯出嚴格的風險管理措施有多重要。

有效利用背離信號

背離信號常用於預測股價走勢反轉，可有效幫助交易者避免過早做空。傳統技術指標可能在股價強勢上漲期間發出錯誤信號，但背離信號卻能突出價格走勢和動量之間的差異，從而提供獨特的分析視角。

當資產價格出現新低而相應的指數突破新高時，會出現看漲背離，表明雖然價格下行，但買盤壓力正在增加，預示著價格可能即將上漲。通過識別看漲背離信號，交易者可以避免過早做空，在確認價格走勢出現逆轉後再買入空頭倉位。

與之相反，當資產價格達到新高但對應指數跌破新低時，則會出現看跌背離，表明即便價格正在上揚，但潛在動量不足，預示著價格可能即將出現下行走勢。通過識別看跌背離信號，交易者可謹慎行事，避免過早做空市場，待確認下跌趨勢後再買入空頭頭寸。

基於背離信號的技術見解

以上文提到的「納斯達克100」合約為例：該指數的活躍度一向很高，也吸引了許多散戶交易者。這些交易者往往忽視當前趨勢，希望在察覺到股價達到超買水平時抓住機會獲利，或當市場情緒出現變化時能站對隊伍。

今年，「納斯達克100」指數達到了超買水平，雖然在去年12月等期間曾出現了明確的看跌背離信號，預示市場可能逆轉，但這些信號都只是曇花一現。目前RSI指標表明市場正處於橫盤（也即盤整）期間，動量可能有所放緩，但並沒有釋放明確的看跌背離信號。

總之，要想避免過早做空，既需要進行縝密的技術分析，也需要遵守嚴格的心理防線。交易者若能理解過早做空背後的成因，妥善利用背離信號，就能做出更加明智的決定，避免投資失策導致嚴重虧損。不過，雖然我們需要了解過早做空的風險，但也應謹記指數只是分析工具，可以為我們提供協助，但並非絕對可靠。投資界常說：「順勢而為，逆勢而變。」關註背離信號可以幫助交易者駕馭市場趨勢，避免過早行動、陷入困局。

本文作者 Jimmy Pan Jimmy Pan：CMC銷售主管，具備超15年的金融行業從業經驗，涵蓋外匯、差價合約和場外衍生品交易等各類金融產品。Jimmy深刻洞悉金融市場，成功幫助CMC提高銷量、優化銷售策略，憑借自身經驗高效管理CMC銷售團隊。Jimmy將分析技巧與市場洞見相結合，精準把握新興機遇。他也熱衷於技術分析，為散戶和高凈值客戶撰寫市場評論文章，並舉辦了多場網絡研討會和演講。



